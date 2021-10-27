https://tr.sputniknews.com/20211027/kremlin-kieve-bayraktar-gibi-silahlarin-tedarik-edilmesi-donbasstaki-durumu-kotulestiriyor-1050222869.html

Kremlin: Kiev'e Bayraktar gibi silahların tedarik edilmesi Donbass'taki durumu kötüleştiriyor

Kremlin: Kiev'e Bayraktar gibi silahların tedarik edilmesi Donbass'taki durumu kötüleştiriyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Donbass'ta Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanıldığı yönündeki açıklaması hakkında... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T12:29+0300

2021-10-27T12:29+0300

2021-10-27T12:50+0300

ukrayna

kremlin

savunma

rusya

donbass

dmitriy peskov

insansız hava aracı (iha)

bayraktar

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yer alan ihtilaflı Donbass bölgesindeki saldırılarında Türkiye üretimi 'Bayraktar TB2' insansız hava araçlarını (İHA) kullanmasına ilişkin açıklamada bulundu.Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya "Türkiye ile gerçekten de özel, iyi ilişkilerimiz var. Fakat bu durumda maalesef, bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, (Donbass) temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu" yanıtını verdi."Görüyoruz ki böyle silahlar, askerlerin eline geçince, potansiyel olarak Ukrayna’nın bu bölgesinde kullanılabilirler" diyen Peskov, "Bu da sadece istikrarsızlaşmaya neden olur ve asla Ukrayna içindeki bu sorunun çözülmesini sağlamaz" ifadelerini kullandı.Ukrayna Genelkurmayı, Donbass'ta Bayraktar SİHA'larının kullanıldığını doğruladıPeskov'un açıklaması, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar SİHA'larının kullanıldığını teyit etmesini izledi.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "26 Ekim 2021'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı Valeriy Zalujnıy'ın emriyle Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun yürütüldüğü bölgede Bayraktar tipi keşif ve taarruzi insansız hava araçları ilk kez muharebe amaçlı kullanıldı" denildi.Dün öğle saatlerinde Granitnoye yerleşimi yakınındaki Ukrayna ordusu mevzilerinin obüslerle vurulduğunu, bir askerin öldüğünü ve birinin yaralandığını kaydeden Genelkurmay Başkanlığı, "Ukrayna tarafı, AGİT Özel İzleme Misyonu aracılığıyla ateşkes talebinde bulundu ancak bu gerçekleşmedi. Bunun ardından Bayraktar'ları kullandık. İHA çatışma hattını dışına çıkmadı ve güdümlü bomba bir topçu silahını imha etti, ardından Ukrayna mevzilerinden açılan ateş kesildi" ifadelerini kullandı.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bayraktar SİHA'larının Donbass'ta ilk kez kullanıldığı anın görüntülerini de yayınladı.

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ukrayna, kremlin, rusya, donbass, dmitriy peskov, insansız hava aracı (iha), bayraktar