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https://tr.sputniknews.com/20211027/kursunlanarak-oldurulen-yunus-baligi-kiyiya-vurdu-1050236981.html
Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu
Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu
Düzce ilinin Akçakoca Çayağzı sahil mevki'inde 2 metre boyunda yunus balığı kurşunlanarak öldürülmüş halde sahile vurdu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T17:06+0300
2021-10-27T17:06+0300
2021-10-27T17:06+0300
türkiye
ölüm
akçakoca
tüfek
cinayet
yunus
katil
hayvan
balık
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Çayağazı sahilinde ölü yunus balığı görenler, balığın yanına yaklaşınca sırt bölgesinde tüfekle ateş edilerek açılmış saçma izlerinin olduğunu gördü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun kurşunlanarak öldüğünü iddia eden olta balıkçıları, durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belediye ekipleri, ölü yunusu kaldırılmak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211007/yunuslari-takip-ettiler-15-bin-lufer-yakaladilar-1049601230.html
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ölüm, akçakoca, tüfek, cinayet, yunus, katil, hayvan, balık
Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu
Düzce ilinin Akçakoca Çayağzı sahil mevki'inde 2 metre boyunda yunus balığı kurşunlanarak öldürülmüş halde sahile vurdu.
Çayağazı sahilinde ölü yunus balığı görenler, balığın yanına yaklaşınca sırt bölgesinde tüfekle ateş edilerek açılmış saçma izlerinin olduğunu gördü.
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun kurşunlanarak öldüğünü iddia eden olta balıkçıları, durumu belediye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine belediye ekipleri, ölü yunusu kaldırılmak için çalışma başlattı.