https://tr.sputniknews.com/20211027/lavrov-donbassta-turk-sihalarinin-kullanildigina-dair-bilgiyi-inceliyoruz-1050241062.html

Lavrov: Donbass'ta Türk SİHA'larının kullanıldığına dair bilgiyi inceliyoruz

Lavrov: Donbass'ta Türk SİHA'larının kullanıldığına dair bilgiyi inceliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Donbass'ta Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 SİHA'larının kullanıldığına dair bilgiyi incelediğini, bu konuda... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T19:22+0300

2021-10-27T19:22+0300

2021-10-27T19:22+0300

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iha

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Moskova'daki bir basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Lavrov, "Şu anda bu bilgiyi inceliyoruz. Kiev yönetiminin peş peşe yaptığı son açıklamalardan neyin gerçek, neyin uydurma olduğunu anlamak çok zor" dedi.Donbass'ta Türk SİHA'larının kullanıldığına dair bilginin araştırılması için Donbass'taki temsilcilerle doğrudan temaslar kurduklarını anlatan Lavrov, "Tüm bunlara göre, bu açıklamalar Ukrayna ordusunun provokasyon gerçekleştirdiği Staromarevka köyüyle ilgili. Anladığımız kadarıyla (Ukrayna tarafı) geri püskürtüldüler" ifadelerini kullandı.Bayraktar SİHA'larının kullanıldığına dair iddialar kapsamında herhangi bir can kaybı bilgisi elde edilmediğini anlatan Lavrov, "Ancak elbette tarih, Ukrayna'nın kaprisli taleplerini kabul eden herkesi düşünmeye sevk etmelidir" diye konuştu.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar SİHA'larının kullanıldığını teyit etmişti.Kremlin'den 'endişelerimiz haklı çıktı' açıklaması gelmiştiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.Peskov, "Bu da sadece istikrarsızlaşmaya neden olur ve asla Ukrayna içindeki bu sorunun çözülmesini sağlamaz" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/kremlin-kieve-bayraktar-gibi-silahlarin-tedarik-edilmesi-donbasstaki-durumu-kotulestiriyor-1050222869.html

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ukrayna, sergey lavrov, iha