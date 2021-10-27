https://tr.sputniknews.com/20211027/lavrovdan-afganistanin-komsularina-abd-ve-nato-uslerine-ev-sahipligi-yapmama-cagrisi-1050228677.html
Lavrov'dan Afganistan'ın komşularına ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmama çağrısı
Lavrov'dan Afganistan'ın komşularına ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmama çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'a komşu olan ülkelere ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmamaları çağrısında bulundu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:20+0300
2021-10-27T14:20+0300
2021-10-27T14:20+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
sergey lavrov
nato
terör
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'a sınırı olan ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu.Lavrov, yaptığı konuşmada, "Afganistan'a komşu ülkelere, Afgan topraklarından geri çekildikten sonra buralara yerleşmenin planlarını yapan ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına kendi topraklarında izin vermeme çağrısı yapıyoruz" dedi."Afganistan'daki teröristler ve suçlular, göçmen görünümünde komşu ülkelere sızabilirler ve sızıyorlar da" uyarısını yapan Lavrov, "Bu nedenle Afganistan’dan göç akınının kontrol altına alınması gerekiyor, bu da sadece Afganistan’ın içinde normal yaşam koşullarının sağlanması ile mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.Lavrov’un konuşma yaptığı söz konusu toplantıda Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın temsilcileri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-afganistandaki-teror-gruplarini-uzaktan-vurma-imkani-bulunuyor-1050059830.html
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rusya, sergey lavrov, nato, terör
Lavrov'dan Afganistan'ın komşularına ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmama çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'a komşu olan ülkelere ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmamaları çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Afganistan'a sınırı olan ülkelerin
temsilcilerinin yer aldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu.
Lavrov, yaptığı konuşmada, "Afganistan'a komşu ülkelere, Afgan topraklarından geri çekildikten sonra buralara yerleşmenin planlarını yapan ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına kendi topraklarında izin vermeme çağrısı yapıyoruz" dedi.
"Afganistan'daki teröristler ve suçlular, göçmen görünümünde komşu ülkelere sızabilirler ve sızıyorlar da" uyarısını yapan Lavrov, "Bu nedenle Afganistan’dan göç akınının kontrol altına alınması gerekiyor, bu da sadece Afganistan’ın içinde normal yaşam koşullarının sağlanması ile mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.
Lavrov’un konuşma yaptığı söz konusu toplantıda Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın temsilcileri yer aldı.