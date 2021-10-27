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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211027/lavrovdan-afganistanin-komsularina-abd-ve-nato-uslerine-ev-sahipligi-yapmama-cagrisi-1050228677.html
Lavrov'dan Afganistan'ın komşularına ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmama çağrısı
Lavrov'dan Afganistan'ın komşularına ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmama çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'a komşu olan ülkelere ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmamaları çağrısında bulundu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:20+0300
2021-10-27T14:20+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
sergey lavrov
nato
terör
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'a sınırı olan ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu.Lavrov, yaptığı konuşmada, "Afganistan'a komşu ülkelere, Afgan topraklarından geri çekildikten sonra buralara yerleşmenin planlarını yapan ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına kendi topraklarında izin vermeme çağrısı yapıyoruz" dedi."Afganistan'daki teröristler ve suçlular, göçmen görünümünde komşu ülkelere sızabilirler ve sızıyorlar da" uyarısını yapan Lavrov, "Bu nedenle Afganistan’dan göç akınının kontrol altına alınması gerekiyor, bu da sadece Afganistan’ın içinde normal yaşam koşullarının sağlanması ile mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.Lavrov’un konuşma yaptığı söz konusu toplantıda Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın temsilcileri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-afganistandaki-teror-gruplarini-uzaktan-vurma-imkani-bulunuyor-1050059830.html
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rusya, sergey lavrov, nato, terör

Lavrov'dan Afganistan'ın komşularına ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmama çağrısı

14:20 27.10.2021
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'a komşu olan ülkelere ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmamaları çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'a sınırı olan ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu.
Lavrov, yaptığı konuşmada, "Afganistan'a komşu ülkelere, Afgan topraklarından geri çekildikten sonra buralara yerleşmenin planlarını yapan ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına kendi topraklarında izin vermeme çağrısı yapıyoruz" dedi.
"Afganistan'daki teröristler ve suçlular, göçmen görünümünde komşu ülkelere sızabilirler ve sızıyorlar da" uyarısını yapan Lavrov, "Bu nedenle Afganistan’dan göç akınının kontrol altına alınması gerekiyor, bu da sadece Afganistan’ın içinde normal yaşam koşullarının sağlanması ile mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.
Lavrov’un konuşma yaptığı söz konusu toplantıda Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın temsilcileri yer aldı.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'daki terör gruplarını uzaktan vurma imkanı bulunuyor
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