https://tr.sputniknews.com/20211027/lavrovdan-afganistanin-komsularina-abd-ve-nato-uslerine-ev-sahipligi-yapmama-cagrisi-1050228677.html

Lavrov'dan Afganistan'ın komşularına ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmama çağrısı

Lavrov'dan Afganistan'ın komşularına ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmama çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'a komşu olan ülkelere ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmamaları çağrısında bulundu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T14:20+0300

2021-10-27T14:20+0300

2021-10-27T14:20+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

sergey lavrov

nato

terör

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'a sınırı olan ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu.Lavrov, yaptığı konuşmada, "Afganistan'a komşu ülkelere, Afgan topraklarından geri çekildikten sonra buralara yerleşmenin planlarını yapan ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına kendi topraklarında izin vermeme çağrısı yapıyoruz" dedi."Afganistan'daki teröristler ve suçlular, göçmen görünümünde komşu ülkelere sızabilirler ve sızıyorlar da" uyarısını yapan Lavrov, "Bu nedenle Afganistan’dan göç akınının kontrol altına alınması gerekiyor, bu da sadece Afganistan’ın içinde normal yaşam koşullarının sağlanması ile mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.Lavrov’un konuşma yaptığı söz konusu toplantıda Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın temsilcileri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211021/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-afganistandaki-teror-gruplarini-uzaktan-vurma-imkani-bulunuyor-1050059830.html

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rusya, sergey lavrov, nato, terör