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https://tr.sputniknews.com/20211027/libya-basbakani-dibeybe-ulkedeki-mucadele-bolgeler-arasinda-degil-siyasidir-1050215478.html
Libya Başbakanı Dibeybe: 'Ülkedeki mücadele bölgeler arasında değil, siyasidir'
Libya Başbakanı Dibeybe: 'Ülkedeki mücadele bölgeler arasında değil, siyasidir'
Libya Başbakanı Dibeybe, ülkesinde yaşanan mücadelenin bölgeler arasında değil, siyasi olduğunu söyledi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T06:46+0300
2021-10-27T06:45+0300
dünya
libya
açıklama
toplantı
abdulhamid dibeybe
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta bazı bakanlarla düzenlediği toplantıda, Sirenayka bölgesinden bazı kabile liderleri ve ileri gelenlerin yaptığı açıklamaya cevap verdi.“Sirenayka geri bırakıldı söylemi gerçeği yansıtmıyor” diyen Dibeybe, "Ülkedeki mücadele bölgeler arasında değil, siyasidir" dedi.Dibeybe, hiçbir zaman bölgeselci olmadığını belirterek, hükümetinde siyasi temsilin, adil bir coğrafi dağılımla yapıldığını kaydetti.Herhangi bir kurumun ülkenin doğusuna taşınmasında bir engel görmediğini dile getiren Dibeybe, başkentin Trablus olması sebebiyle doğal olarak kurumların çoğunluğunun da başkentte olduğunu hatırlattı.Toplantıda söz alan hükümet işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma, seçilen 28 büyükelçinin adaletli bir coğrafi dağılıma göre tercih edildiğini, 12 elçi ile 11 bakanın ülkenin doğusundan olduğunu vurguladı.Ülkenin doğusundaki Sirenayka bölgesi ileri gelenleri tarafından dün yapılan açıklamada, hükümetten, daha önce bölgelerinde kurulan ancak Trablus'a taşınan kurumların geri dönmeleri istenmiş, tüm sektör ve şirketlerdeki geciken maaşların ödenmesi gerektiği belirtilmişti.Başbakan Birinci Yardımcısı Hüseyin el-Katrani öncülüğünde Sirenayka'yı temsil eden bazı hükümet yetkilileri, 10 Ekim'de yaptıkları açıklamada, Başbakanlığın, ülkedeki siyasi anlaşmada öngörülen yol haritasına uymadığını, kurumlarının birleştirilmesi ve bölgeler arasında adil güç dağılımına ilişkin ilkelere bağlı kalmadığını ileri sürmüştü.
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libya, açıklama, toplantı, abdulhamid dibeybe

Libya Başbakanı Dibeybe: 'Ülkedeki mücadele bölgeler arasında değil, siyasidir'

06:46 27.10.2021
© REUTERS / Gregorio BorgiaLibya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Gregorio Borgia
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Libya Başbakanı Dibeybe, ülkesinde yaşanan mücadelenin bölgeler arasında değil, siyasi olduğunu söyledi.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta bazı bakanlarla düzenlediği toplantıda, Sirenayka bölgesinden bazı kabile liderleri ve ileri gelenlerin yaptığı açıklamaya cevap verdi.
“Sirenayka geri bırakıldı söylemi gerçeği yansıtmıyor” diyen Dibeybe, "Ülkedeki mücadele bölgeler arasında değil, siyasidir" dedi.
Dibeybe, hiçbir zaman bölgeselci olmadığını belirterek, hükümetinde siyasi temsilin, adil bir coğrafi dağılımla yapıldığını kaydetti.
Herhangi bir kurumun ülkenin doğusuna taşınmasında bir engel görmediğini dile getiren Dibeybe, başkentin Trablus olması sebebiyle doğal olarak kurumların çoğunluğunun da başkentte olduğunu hatırlattı.
Toplantıda söz alan hükümet işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma, seçilen 28 büyükelçinin adaletli bir coğrafi dağılıma göre tercih edildiğini, 12 elçi ile 11 bakanın ülkenin doğusundan olduğunu vurguladı.
Ülkenin doğusundaki Sirenayka bölgesi ileri gelenleri tarafından dün yapılan açıklamada, hükümetten, daha önce bölgelerinde kurulan ancak Trablus'a taşınan kurumların geri dönmeleri istenmiş, tüm sektör ve şirketlerdeki geciken maaşların ödenmesi gerektiği belirtilmişti.
Başbakan Birinci Yardımcısı Hüseyin el-Katrani öncülüğünde Sirenayka'yı temsil eden bazı hükümet yetkilileri, 10 Ekim'de yaptıkları açıklamada, Başbakanlığın, ülkedeki siyasi anlaşmada öngörülen yol haritasına uymadığını, kurumlarının birleştirilmesi ve bölgeler arasında adil güç dağılımına ilişkin ilkelere bağlı kalmadığını ileri sürmüştü.
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