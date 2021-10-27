https://tr.sputniknews.com/20211027/meksikada-kiz-arkadasini-olduren-18-yasindaki-joel-antonioya-91-yil-hapis-cezasi--1050214146.html

Meksika'da kız arkadaşını öldüren 18 yaşındaki Joel Antonio’ya 91 yıl hapis cezası

Meksika'da kız arkadaşını öldüren 18 yaşındaki Joel Antonio’ya 91 yıl hapis cezası

Meksika'da geçen yıl 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürmekle suçlanan 18 yaşındaki Joel Antonio’ya 91 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 1 milyon 800 bin peso para cezası... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T04:37+0300

2021-10-27T04:37+0300

2021-10-27T04:49+0300

dünya

meksika

kadın cinayeti

hapis

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Meksika'nın Meksika eyaletinde yer alan Toluca kentinde bir mahkemede görülen davada yargıç, Kasım 2020'de 17 yaşındaki kız arkadaşı Gaby'i öldüren 18 yaşındaki Joel Antonio'nun kadın cinayetinden suçluluğuna karar verdi. Yargıç, cinayetin reşit olmayan birine karşı işlenmiş olmasını da göz önünde bulundurarak Antonio'ya kadın cinayetinden 91 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının yanı sıra zararın tazminatı için de 1 milyon 800 bin peso (89 bin 100 dolar) para cezası verdi. Hayatını kaybeden Gaby’nin annesi Guadalupe Quiroz, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, yargıcın kararından mutlu olduğunu belirterek, "Bugün bir kadın cinayeti için adalet yerini buldu. Kızım birçok kadın cinayeti kurbanından sadece biri. Benim gibi birçok anne kızlarına adalet için hala savaşıyor" ifadelerini kullandı. 28 Kasım 2020 tarihinde kız arkadaşı Gaby’nin Toluca'da yer alan evine gelen Antonio, aralarında çıkan tartışmanın ardından Gaby’i darp etmişti. Daha sonra kız arkadaşını kesici bir aletle yaralayan ve boğan Antonio, kızarkadaşının ölümüne neden olmuştu.

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meksika, kadın cinayeti, hapis