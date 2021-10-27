https://tr.sputniknews.com/20211027/milli-savunma-bakani-akar-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1050247284.html

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T23:03+0300

2021-10-27T23:03+0300

2021-10-27T23:03+0300

savunma

abd

türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

lloyd austin

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.

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abd, türkiye, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), lloyd austin