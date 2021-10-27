https://tr.sputniknews.com/20211027/morgan-freeman-turk-sanatci-mohac-yucelin-cizimini-paylasti-1050223305.html

Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı

Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı

Ünlü isimlerin ve film karakterlerinin dijital portrelerini çizen Mohaç Yücel’in Morgan Freeman’ı çizdiği işini, ünlü oyuncunun kendisi de özel bir teşekkürle... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

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morgan freeman

yaşam

teşekkür

çizim

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ABD'li oyuncu Morgan Freeman’ın portresini çizen İstanbul merkezli sanatçı Mohaç Yücel’in bu işini sanatçının kendisi de Instagram hesabından özel bir teşekkürle paylaştı.Bigumigu’nun aktardığına göre, sanatçıların dijital ortamlarda yaratıcılığının yeni yollarını keşfetmesini beğeniyle takip ettiğini söyleyen Morgan Freeman, kendisinin dijital portresinin çizimi için Mohaç Yücel’e teşekkür etti.Mohaç Yücel şimdiye kadar Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçının, sporcunun ya da film karakterinin çizimini yaptı. Bu isimler arasında Sergio Ramos, Che Guevara, David Bowie, Bob Marley, Keanu Reeves, Jack Nicholson, Cem Karaca, Barış Manço, Jack Nicholson, Jon Snow, Edward Scissorhands, Sherlock Holmes gibi film karakterleri ve ünlü isimler bulunuyor.

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morgan freeman, teşekkür, çizim