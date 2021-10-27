https://tr.sputniknews.com/20211027/morgan-freeman-turk-sanatci-mohac-yucelin-cizimini-paylasti-1050223305.html
Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı
Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı
Ünlü isimlerin ve film karakterlerinin dijital portrelerini çizen Mohaç Yücel’in Morgan Freeman’ı çizdiği işini, ünlü oyuncunun kendisi de özel bir teşekkürle... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T12:39+0300
2021-10-27T12:39+0300
2021-10-27T12:41+0300
morgan freeman
yaşam
teşekkür
çizim
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ABD'li oyuncu Morgan Freeman’ın portresini çizen İstanbul merkezli sanatçı Mohaç Yücel’in bu işini sanatçının kendisi de Instagram hesabından özel bir teşekkürle paylaştı.Bigumigu’nun aktardığına göre, sanatçıların dijital ortamlarda yaratıcılığının yeni yollarını keşfetmesini beğeniyle takip ettiğini söyleyen Morgan Freeman, kendisinin dijital portresinin çizimi için Mohaç Yücel’e teşekkür etti.Mohaç Yücel şimdiye kadar Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçının, sporcunun ya da film karakterinin çizimini yaptı. Bu isimler arasında Sergio Ramos, Che Guevara, David Bowie, Bob Marley, Keanu Reeves, Jack Nicholson, Cem Karaca, Barış Manço, Jack Nicholson, Jon Snow, Edward Scissorhands, Sherlock Holmes gibi film karakterleri ve ünlü isimler bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211008/borcka-belediyesinden-morgan-freemana-nobel-tebrigi-1049641397.html
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morgan freeman, teşekkür, çizim
Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı
12:39 27.10.2021 (güncellendi: 12:41 27.10.2021)
Ünlü isimlerin ve film karakterlerinin dijital portrelerini çizen Mohaç Yücel’in Morgan Freeman’ı çizdiği işini, ünlü oyuncunun kendisi de özel bir teşekkürle Instagram'den paylaştı.
ABD'li oyuncu Morgan Freeman’ın portresini çizen İstanbul merkezli sanatçı Mohaç Yücel’in bu işini sanatçının kendisi de Instagram hesabından özel bir teşekkürle paylaştı.
Bigumigu’nun aktardığına göre, sanatçıların dijital ortamlarda yaratıcılığının yeni yollarını keşfetmesini beğeniyle takip ettiğini söyleyen Morgan Freeman, kendisinin dijital portresinin çizimi için Mohaç Yücel’e teşekkür etti.
Mohaç Yücel şimdiye kadar Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçının, sporcunun ya da film karakterinin çizimini yaptı. Bu isimler arasında Sergio Ramos, Che Guevara, David Bowie, Bob Marley, Keanu Reeves, Jack Nicholson, Cem Karaca, Barış Manço, Jack Nicholson, Jon Snow, Edward Scissorhands, Sherlock Holmes gibi film karakterleri ve ünlü isimler bulunuyor.