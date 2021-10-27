https://tr.sputniknews.com/20211027/muharrem-sarikaya-kilicdaroglu-tezkere-konusunda-karar-degistirmis-1050217900.html

Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu tezkere konusunda karar değiştirmiş

Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu tezkere konusunda karar değiştirmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Suriye-Irak tezkeresi oylamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kararını sabah saatlerinde... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T09:58+0300

2021-10-27T09:58+0300

2021-10-27T09:58+0300

politika

chp

türkiye

tbmm

kemal kılıçdaroğlu

tezkere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049989591_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_27530b3a1b8973b4f473048e5e69831d.jpg

Muharrem Sarıkaya, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Suriye-Irak tezkeresi oylaması konusunda kararının son anda değiştiğini öne sürdü.Sarıkaya yazısında, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında dile getirene kadar kurmayları dahil, ortaklarının beklentisi aynıydı... CHP kurmaylarının ağırlıklı bölümünün Suriye ve Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2 yıl daha bulunmasına yönelik Tezkere’ye hayır oyu vereceklerinden haberleri yoktu. Hatta, son yapılan MYK toplantısında Tezkere’ye hayır verilmesi yönündeki görüş daha ağır basmış. Ancak hayır verilmesi durumunda nasıl bir tepki ile karşılaşacaklarına yönelik ikna edici konuşmalar karşısında Kılıçdaroğlu, “Evet verilecek gibi değil, ama başka çare de yok” yaklaşımı sergilemiş. Tezkerenin sert dille eleştirilmesi ve sonuçta evet oyu verilmesine yönelik bir görüş dile getirilmiş… Ancak dün sabah bir durum değerlendirmesi daha yapılmış ve CHP lideri Kılıçdaroğlu karar değiştirmiş. Tezkereye hayır verme yönündeki kararını da kurmaylarına Grup toplantısının hemen öncesinde dile getirmiş. İYİ Parti’nin eş zamanlı bilgilendirildiğini söyleyemeyeceğim, çünkü grup başkanvekilleri de kararı kuliste biz gazetecilerle birlikte öğrendi." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211026/kilicdaroglu-milletin-evlatlarini-atese-atan-tezkereye-hayir-diyecegiz-1050202673.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, türkiye, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, tezkere