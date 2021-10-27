https://tr.sputniknews.com/20211027/netice-itibariyle-10-buyukelci-bir-bildiri-yayimladi-hala-duruyor-bildiri-geri-cekilmis-degil-1050279120.html

'Netice itibariyle 10 büyükelçi bir bildiri yayımladı, hala duruyor, bildiri geri çekilmiş değil’

'Netice itibariyle 10 büyükelçi bir bildiri yayımladı, hala duruyor, bildiri geri çekilmiş değil’

Mehmet Ali Güller’e göre, 10 büyükelçi yayınladıkları bildiriyi geri çekmiş değil, asıl ölçüt bu. Elçiler krizi esnasında Karadeniz'de Türkiye ile Rusya'yı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T21:12+0300

2021-10-27T21:12+0300

2021-10-28T21:14+0300

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joe biden

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büyükelçi

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Türkiye'nin ABD'nin başını çektiği 10 büyükelçinin yayınladığı 'Osman Kavala bildirisi' nedeniyle gerilen ilişkileri, Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine müdahaleyi dışlayan 41'inci maddesine İngilizcesi ile Türkçesi farklı anlamlara gelecek şekilde atıf açıklamasıyla teskin olmuş görünürken, dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesine çevrildi. Daha önce Roma'daki G20 zirvesinde yapılacağı söylenen görüşme Glasgow'daki BM İklim zirvesine kaydırılmış görünüyor.Erdoğan, krizin ardından Batı'da 'geri adım attığı' söylemleri için "Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok" derken, Avrupa Konseyi'nin AİHM kararlarını temel alan tutumu eşliğinde Ankara'nın Kavala konusunda atacağı adımlar merak ediliyor.'Elçiler krizi' eşliğinde Ankara, S-400 alımı nedeniyle ABD ile F35 programından çıkarılması karşısında ödemiş olduğu 1.4 milyar doların peşine düştü. ABD ile müzakereler F35 yerine F16'lara odaklanmış durumda. Bu konuda temasları yürüten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, 'elçiler krizinin' göbeğinde NATO savunma bakanları toplantısına katılarak ittifakın Karadeniz'e odaklı yeni master planına onay vermişti. Türk dış politikasında diğer başlık ise Ankara'nın canlı tuttuğu Suriye'ye yeni harekat retoriği. Erdoğan da Akar da Türkiye'nin harekata yönelik kararlılığını ifade etmiş durumda.Türk dış politikasının 'kriz başlıklarını', elçiler krizi, Biden ile görüşme öncesi durum, NATO/ABD'nin Karadeniz hamleleri ve torba tezkereyi Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller ile konuştuk.'Benzeri kararları uygulamayan Avrupa ülkeleri de var'Mehmet Ali Güller’e göre, 10 büyükelçinin bir araya gelip bildiri yayınlaması kabul edilebilir değil. ABD, Kanada ve Yeni Zelanda'nın AİHM kararlarıyla ilgisi olmadığını söyleyen Güller, benzer kararları uygulamayan Avrupa ülkelerine atıfla çifte standartlara dikkat çekti:“Hiçbir büyükelçinin Türkiye’nin iç işlerine müdahale etme yargısındaki bir konuya müdahale etme hakkı yoktur. Böyle bir hakkın ortaya çıkma durumu gibi hele ki 10 büyükelçinin bir araya gelip açıklama yapması Türkiye’den görmesi gereken en sert tepkiyi görmesi gerekirdi. Bunun tartışılacak bir yanı yok. Kimileri AİHM kararı olduğu için elbette söylerler diyor. Ama bu AİHM’lik bir durum değil. Kaldı ki Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda’yı AİHM kararı ilgilendirmiyor. AİHM kararlarını uygulamıyor diye ülkelere bu türden açıklamalar yapmak başka ülkeler için niye geçerli olmuyor. Benzeri kararları uygulamayan Avrupa ülkeleri de var. Ama büyükelçiler böyle bildiriler yapamıyorlar."‘Netice itibariyle 10 büyükelçinin bildirisi duruyor, geri çekilmiş değil’Diğer yandan Erdoğan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Viyana Sözleşmesi'ne atıf yapan açıklamasını propaganda fırsatı bilerek 'zafer gibi' sunduğunu söyleyen Güller, bunun gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Elçilerin bildirilerini geri çekmediğini anımsatan Güller, ölçünün bildirinin yerinde durup durmadığı olduğunu söyledi:"Burada Erdoğan’ın bunu zafer gibi sunuyor olması, dünden bugüne AKP medyasının büyük bir geri adım attırma havasında bunu propaganda ediyor olması kuşkusuz kendi cepheleri açısından bir propaganda faaliyeti olarak algılanabilir. Fakat bu gerçeği yansıtmıyor. Netice itibariyle 10 büyükelçi bir bildiri yayımladı, hala duruyor. Bildiri geri çekilmiş değil, yani bir geri adım var mı yok mu bakacağımız yer burası. 18 Ekim tarihli büyükelçilerin bildirileri duruyor mu durmuyor mu, ölçü bu, bunun dışındaki her şey hikaye. Bunun dışındaki her şey Türkiye, Amerika ve Avrupa açısından birtakım propagandadan ibarettir. Ne yazık ki bildiri yerinde duruyor, geri adım atmış değiller."'Erdoğan geri adımlarıyla ilgili bir kitap yazmaya kalkarsak üç cilt kitap çıkarırız'Erdoğan'ın "Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok" sözleri için "Erdoğan geri adımlarıyla ilgili bir kitap yazmaya kalkarsak üç cilt kitap çıkarırız" diyen Güller, Libya'ya NATO müdahalesinden rahip Brunson ve Deniz Yücel'e uzanan örneklerdeki geri atımlara işaret etti. Güller, Erdoğan'ın hedefine ulaşmak için 1994'ten beri ileri geri adımlarla ilerlediğini anımsattı:‘Ne zaman Türkiye’de Batı ile karşıt birtakım işler yapılıyorsa, gerisinde birtakım işler dönüyordur diye hep endişeye kapılırım'Güller, 'elçiler krizi' esnasında asıl dikkatlerden kaçan Karadeniz'le ilgili gelişmelere dikkat çekti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in NATO savunma bakanları toplantısı öncsei Gürcistan, Ukrayna ve Romanya'yı içeren turunda 'Karadeniz'i ulusal çıkar' ilan ettiğini belirten Güller, Ankara'nın da kendini Karadeniz'de Rusya ile karşı karşıya gelme potansiyeli taşıyan işlerin içinde bulduğunu vurguladı. Güller, NATO parlamenterler meclisi genel kurulunda AKP’nin hazırladığı rapor ve AKP'li Osman Aşkın Bak'ın konuşmasına dikkat çekti:‘ABD Karadeniz’i NATO gölü yapmaya çalışıyor, Ukrayna-Türkiye askeri yakınlaşması ittifakın perspektifiyle uyumlu'NATO’da Karadeniz’e odaklanan Rusya karşıtı bir master plan kabul edildiğini belirten Güller, bunun Türkiye ile Rusya’yı Karadeniz’de karşı karşıya getirebileceği görüşünde. ABD'nin Ukrayna ve Gürcistan’ı ittifaka katmaya ve Karadeniz’i NATO gölü yapmaya çabalarında ikili askeri ilişkiler perspektifi koyduğunu anımsatan Ankara'nın da buna uygun hamlelerine dikkat çekti. Güller, ABD'nin Montrö Sözleşmesine de adım adım sulandırarak Karadeniz’e sınırsız girme derdi bulunduğunu vurguladı:‘Erdoğan ve Güller, ABD’de Türkiye’yi kimi yönettiğinden bağımsız Türkiye’yi ihtiyaçları olduğu analizi yapıldığını anımsattı. Erdoğan ve Biden'ın Glasgow görüşmesinde F35 karşılığı F16, para iadesi yahut başka borçlara sayılmasının yanı sıra Afganistan, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Yunanistan ve Doğu Akdeniz'in yer almasını bekleyen Güller, iki liderin ilişkileri yerinde tutabilmek için yine bir işbirliği alanı bulup oradan ilerlemeye çalışacakları görüşünü dile getirdi:'Biden ile Erdoğan görüşmesinde Karadeniz meselesinin öne çıkabileceği endişesi taşıyorum'Güller, Biden-Erdoğan görüşmesinde son 20 gündür yapılan hazırlıklar bağlamında Karadeniz'in öne çıkabileceğinden endişeli. NATO Parlamenterler Meclisi'nin Türk heyetinin ABD temasları ve raporu ile Austin-Akar görüşmesine dikkat çeken Güller, Karadeniz'in işbirliği açısından kritik önemine atıf yaptı."Son 20 gündür yapılan hazırlıklar bağlamında Karadeniz meselesinin öne çıkabileceği endişesi taşıyorum. Şu anda da NATO Parlamenterler Meclisinin Türk delegasyonu Washington’da çeşitli temaslar yapıyor. Ağırlıklı olarak Parlamenterler Meclisinin genel kurulundaki AKP’nin bizzat hazırladığı raporların içeriği, Austin-Akar görüşmesi gibi son 15 gündeki gelişmelere bakarsak önümüzdeki süreç için Karadeniz meselesinin Türk-Amerikan ilişkilerinde işbirliği yapıp yapmama konusunda kritik önemde olduğunu görüyoruz."'Suriye politikası düzeltilmeden, Esad ile anlaşmadan terörle mücadelede yapılabilecekler sınırlı'Güller, Suriye'yi de içeren 'torba tezkere'ye atıfla Erdoğan yönetiminin Suriye harekatına ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Ancak Güller'e göre Suriye politikası düzeltilmeden ve Esad ile anlaşılmadan terörle mücadelede yapılabileceklerin sınırlı kaldığı geçmişte de görüldü:"Öyle bir olasılık var, AKP iktidarının buna ihtiyacı da var. Burada soru şu, Türkiye’nin terörle mücadele adı altında bir tezkereden önce Suriye ile düzeltmesi gereken ilişkiler var. Türkiye, Suriye politikasını düzeltmeden, Esad ile anlaşmadan terörle mücadele bağlamında yapabildiklerinin sınırlı kaldığını geçmiş bütün tezkerelerden görüyoruz. Burada Esad ile anlaşıp Suriye ordusunun kendi topraklarında egemen olmasının koşullarını Türkiye yaratabilirse bu zaten terörle mücadelede Türkiye’nin maliyetini de düşürüp doğrudan Suriye’ye çözdürmesi demektir, en ucuz çözüm yöntemidir.”

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, recep tayyip erdoğan, joe biden, elçi, büyükelçi