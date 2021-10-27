Norveçli rektörden hediyeler alan Lavrov: Bu su için mi, viski için mi?

Norveç Arktik Üniversitesi Rektörü Rune Olsen, Sergey Lavrov’a ‘1814-1917 yılları arasında Rusya ile Norveç’in yakınlaşması’ isimli bir kitap ile üzerinde İskandinav Mitolojisi’nden bir desenin olduğu küçük, mavi cam bir şişe hediye etti.Lavrov, cam şişeyi aldığında “Bu su için mi, viski için mi?” diye sordu.Olsen ise bu soru üzerine şişenin viski için olduğu yanıtını verdi.Olsen ayrıca Lavrov’un uluslararası siyaset ve bilim gündemine kuzey bölgelerindeki sorunları dahil etme çabasının üniversitedeki araştırmacı camiası için esin kaynağı olduğunu ifade etti.Lavrov da Olsen’in konuşmasının 10 yıldır NATO üyesi bir ülkenin vatandaşı tarafından yapılan, Rusya’nın kınanmadığı ilk konuşma olduğunu belirtti.Lavrov’un puro ve viski sevdiği basında biliniyor. Rus bakan 2005 yılında her zaman bu içkiyi tercih ettiğini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Barents Avrupa-Arktik Konseyi bakanlar toplantısı çerçevesinde Norveç’in Tromso kentinde Norveç Arktik Üniversitesi (UiT) Rektörü Dag Rune Olsen ile bir araya geldi. Olsen, Lavrov’a hediyeler verdi. Rus Bakan, hediyelerini alırken cam şişe için “Bu su için mi, viski için mi?” diye sordu.
Norveç Arktik Üniversitesi Rektörü Rune Olsen, Sergey Lavrov’a ‘1814-1917 yılları arasında Rusya ile Norveç’in yakınlaşması’ isimli bir kitap ile üzerinde İskandinav Mitolojisi’nden bir desenin olduğu küçük, mavi cam bir şişe hediye etti.
Lavrov, cam şişeyi aldığında “Bu su için mi, viski için mi?” diye sordu.
Olsen ise bu soru üzerine şişenin viski için olduğu yanıtını verdi.
Olsen ayrıca Lavrov’un uluslararası siyaset ve bilim gündemine kuzey bölgelerindeki sorunları dahil etme çabasının üniversitedeki araştırmacı camiası için esin kaynağı olduğunu ifade etti.
Lavrov da Olsen’in konuşmasının 10 yıldır NATO üyesi bir ülkenin vatandaşı tarafından yapılan, Rusya’nın kınanmadığı ilk konuşma olduğunu belirtti.
Lavrov’un puro ve viski sevdiği basında biliniyor. Rus bakan 2005 yılında her zaman bu içkiyi tercih ettiğini söylemişti.