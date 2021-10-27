https://tr.sputniknews.com/20211027/otobuste-maske-takmadigi-icin-kendisini-uyaran-yolcuyu-vuran-kisi-tutuklandi-1050236571.html

Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu vuran kişi tutuklandı

Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu vuran kişi tutuklandı

Konya'da maske takmadığı için indirildiği belediye otobüsüne tabanca temin edip birkaç durak sonra yeniden binen ve tartıştığı yolcuyu vuran Adem Sarıtaş... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T16:59+0300

2021-10-27T16:59+0300

2021-10-27T17:37+0300

türkiye

tutuklama

otobüs

maske

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050202105_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6798b58a5c2c13c6cceae10edd88a4f.jpg

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karaman Yolu'nda meydana geldi. Adem Sarıtaş, evine gitmek için Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 42 ECL 76 plakalı otobüse bindi. Maske takmadığı için şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı. Sarıtaş tepkiler üzerine inerken, otobüs ise Kaşınhanı Mahallesi istikametine devam etti.Ceylan'ın tedavisi devam ediyorAdem Sarıtaş, taksiyle evine gidip ruhsatsız tabancası alarak birkaç durak ileride otobüsü beklemeye başladı. Durağa yanaşan otobüse kartını cihaza okutmadan yeniden binen Sarıtaş, arka koltuğa geçip oturdu. Sarıtaş, otobüs hareket edip bir sonraki durağa yaklaştığı sırada tabancasını çıkartıp tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'a ateş etti. Bacağından yaralanan Ceylan kanlar içinde kaldı. Panik yaşayan diğer yolcular, şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten indi.Ceylan, ihbar üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Ceylan'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.Saldırının ardından kaçan Sarıtaş, dün akşam saatlerinde saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'ndeki yayla evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.'Bana küfreden kişiye ateş ettim'Gözaltına alınan Sarıtaş, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ve maske takmadan otobüse bindiğini söyledi:"Olay günü alkollüydüm. Kartı okutup otobüse bindim, maskem takılı değildi. Önce otobüs şoförüyle tartışmaya başladık. Sonra yolcular da dahil oldu. Yolculardan biri de maske verdi. Maskemi takmama rağmen küfrettiler, otobüsten indirdiler. Ben de taksiye binip eve gittim. Evdeki tabancamı alıp, yeniden aynı otobüsün güzergahına çıktım. Otobüse binip bana küfreden kişiye ateş ettim" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Sarıtaş, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20210920/metrobuste-maske-uyarisiyla-baslayan-kavgada-gozunden-oldu-1049063911.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tutuklama, otobüs, maske