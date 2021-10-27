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Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu vuran kişi tutuklandı
Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu vuran kişi tutuklandı
Konya'da maske takmadığı için indirildiği belediye otobüsüne tabanca temin edip birkaç durak sonra yeniden binen ve tartıştığı yolcuyu vuran Adem Sarıtaş... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T16:59+0300
2021-10-27T17:37+0300
türkiye
tutuklama
otobüs
maske
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karaman Yolu'nda meydana geldi. Adem Sarıtaş, evine gitmek için Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 42 ECL 76 plakalı otobüse bindi. Maske takmadığı için şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı. Sarıtaş tepkiler üzerine inerken, otobüs ise Kaşınhanı Mahallesi istikametine devam etti.Ceylan'ın tedavisi devam ediyorAdem Sarıtaş, taksiyle evine gidip ruhsatsız tabancası alarak birkaç durak ileride otobüsü beklemeye başladı. Durağa yanaşan otobüse kartını cihaza okutmadan yeniden binen Sarıtaş, arka koltuğa geçip oturdu. Sarıtaş, otobüs hareket edip bir sonraki durağa yaklaştığı sırada tabancasını çıkartıp tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'a ateş etti. Bacağından yaralanan Ceylan kanlar içinde kaldı. Panik yaşayan diğer yolcular, şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten indi.Ceylan, ihbar üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Ceylan'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.Saldırının ardından kaçan Sarıtaş, dün akşam saatlerinde saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'ndeki yayla evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.'Bana küfreden kişiye ateş ettim'Gözaltına alınan Sarıtaş, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ve maske takmadan otobüse bindiğini söyledi:"Olay günü alkollüydüm. Kartı okutup otobüse bindim, maskem takılı değildi. Önce otobüs şoförüyle tartışmaya başladık. Sonra yolcular da dahil oldu. Yolculardan biri de maske verdi. Maskemi takmama rağmen küfrettiler, otobüsten indirdiler. Ben de taksiye binip eve gittim. Evdeki tabancamı alıp, yeniden aynı otobüsün güzergahına çıktım. Otobüse binip bana küfreden kişiye ateş ettim" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Sarıtaş, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20210920/metrobuste-maske-uyarisiyla-baslayan-kavgada-gozunden-oldu-1049063911.html
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tutuklama, otobüs, maske

Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu vuran kişi tutuklandı

16:59 27.10.2021 (güncellendi: 17:37 27.10.2021)
© DHAOtobüste maske uyarısı yapan yolcuyu vurdu
Otobüste maske uyarısı yapan yolcuyu vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© DHA
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Konya'da maske takmadığı için indirildiği belediye otobüsüne tabanca temin edip birkaç durak sonra yeniden binen ve tartıştığı yolcuyu vuran Adem Sarıtaş tutuklandı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karaman Yolu'nda meydana geldi. Adem Sarıtaş, evine gitmek için Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 42 ECL 76 plakalı otobüse bindi. Maske takmadığı için şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı. Sarıtaş tepkiler üzerine inerken, otobüs ise Kaşınhanı Mahallesi istikametine devam etti.

Ceylan'ın tedavisi devam ediyor

Adem Sarıtaş, taksiyle evine gidip ruhsatsız tabancası alarak birkaç durak ileride otobüsü beklemeye başladı. Durağa yanaşan otobüse kartını cihaza okutmadan yeniden binen Sarıtaş, arka koltuğa geçip oturdu. Sarıtaş, otobüs hareket edip bir sonraki durağa yaklaştığı sırada tabancasını çıkartıp tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'a ateş etti. Bacağından yaralanan Ceylan kanlar içinde kaldı. Panik yaşayan diğer yolcular, şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten indi.
Ceylan, ihbar üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Ceylan'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Saldırının ardından kaçan Sarıtaş, dün akşam saatlerinde saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'ndeki yayla evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

'Bana küfreden kişiye ateş ettim'

Gözaltına alınan Sarıtaş, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ve maske takmadan otobüse bindiğini söyledi:
"Olay günü alkollüydüm. Kartı okutup otobüse bindim, maskem takılı değildi. Önce otobüs şoförüyle tartışmaya başladık. Sonra yolcular da dahil oldu. Yolculardan biri de maske verdi. Maskemi takmama rağmen küfrettiler, otobüsten indirdiler. Ben de taksiye binip eve gittim. Evdeki tabancamı alıp, yeniden aynı otobüsün güzergahına çıktım. Otobüse binip bana küfreden kişiye ateş ettim" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Sarıtaş, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Avcılar'da metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu kişi tarafından darbedilen güvenlik görevlisi Şükrü Turan, kırılan gözlük camlarının batmasıyla tek gözünü kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
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