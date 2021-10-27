https://tr.sputniknews.com/20211027/ozgur-demirtas-kotu-bir-haberim-var-1050247630.html

Özgür Demirtaş: Kötü bir haberim var

Özgür Demirtaş: Kötü bir haberim var

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda yakın zamanda yaşanacak ilaç krizine ilişkin beklentisini paylaştı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T23:09+0300

2021-10-27T23:09+0300

2021-10-27T23:09+0300

ekonomi

türkiye

euro

ilaç

kriz

özgür demirtaş

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Pof. Dr. Özgür Demirtaş ilaç sektörüyle ilgili ses getirecek bir paylaşımda bulundu.Devletin, ilaç şirketlerine ödeme yaparken mevcut ilacın Avrupa’daki en düşük fiyatını verdiğini söyleyen Demirtaş, bu durumun sürdürülemez olduğunu kaydetti. İlaç şirketlerine, euro kurunu resmi kurun çok altında gösterip ödeme yapıldığını ifade eden Demirtaş bu durumun değişeceğini ve yakın zamanda birçok ilacın bulunamayacağını iddia etti.“Haksız çıkmayı isterim ama maalesef haklı çıkacağım” diyen Demirtaş “Kötü bir haberim var” başlığıyla yayınladığı paylaşımında şunları yazdı:

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türkiye, euro, ilaç, kriz, özgür demirtaş