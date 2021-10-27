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Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı
17:38 27.10.2021 (güncellendi: 17:55 27.10.2021)
© REUTERS / Benoit TessierFransa'daki grevden en çok tren ve metro seferlerini etkilendi.
© REUTERS / Benoit Tessier
Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu'nun, bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı bildirildi.
Fransız polisi, şüpheli bavulun bulunmasının ardından Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonunu'nu tahliye etti.
#LIGNEH #garedunord #RERB #RERD bagage oublié = évacuation de la gare.. pic.twitter.com/Kz3ZVcwYnR— Cédric MORETAU (@cedricmoretau) October 27, 2021
Tahliyenin, bu durumlar için tasarlanmış güvenlik prosedürlerine uygun olarak yerel saatle 15.45 civarında gerçekleştiği bildirildi.
Évacuation Gare du Nord pic.twitter.com/Nvmzg1lG1R— laquitaine marina (@marina75019) October 27, 2021
Olay yerinde, neredeyse boş olan tren istasyonundan videoların yanı sıra, tahliye edilen kalabalığın görüntüleri de paylaşıldı.
Des milliers de personnes ont été évacuées de la #GareduNord à #Paris après la découverte d'un colis suspect. pic.twitter.com/eUpMJSmRiL— actu Paris (@actufrparis) October 27, 2021