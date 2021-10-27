https://tr.sputniknews.com/20211027/peskov-rusya-moldovayla-gaz-muzakerelerinde-siyasi-sart-sunmadi-1050231270.html

Peskov: Rusya, Moldova'yla gaz müzakerelerinde siyasi şart sunmadı

Peskov: Rusya, Moldova'yla gaz müzakerelerinde siyasi şart sunmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Moldova arasındaki gaz anlaşmasının yenilenmesiyle ilgili müzakerelerde hiçbir siyasi şart öne sürülmediğini ve... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T15:13+0300

2021-10-27T15:13+0300

2021-10-27T15:18+0300

dmitriy peskov

dünya

rusya

gazprom

moldova

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Financial Times, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Gazprom'un gaz fiyatını düşürmenin karşılığında Moldova hükümetinden AB'yle olan serbest ticaret anlaşmasında bazı düzeltmeler yapmasını talep ettiğini öne sürmüştü. Haberde Rus şirketin, Kişinev'den Brüksel'le mutabakata vardığı, gaz piyasalarının liberalleştirilmesini öngören ve rekabeti artırma imkanı sunan reformları ertelemesini istediği de iddia edilmişti.Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin söz konusu haberle ilgili soruları karşısında "Hayır, (görüşmelerde) siyasi hususlar yok ve olamaz, bunlar tamamen ticari müzakereler. Gaz ihtiyacı var, bir ticari teklif var, önerilen bir indirim var, ayrıca birikmiş borç sorunu var. Tüm bunlar tamamen ticari nitelikte. Durumu politize etme durumu yok ve olamaz" yanıtını verdi.Mevcut anlaşma 30 Eylül'de sona erdiMoldova ve Gazprom arasında 30 Eylül'de sona eren doğalgaz sözleşmesinin uzatılması konusunda henüz bir anlaşmaya varılamamıştı.Bunun üzerine Moldova parlamentosu, ülkede yaşanan doğalgaz açığı nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesini 22 Ekim'de onaylamıştı.Kişinev yönetimi, Romanya ve Ukrayna ile doğalgaz ithalatı konusunda müzakereler yürütürken, Polonyalı PGNiG şirketi, dün yaptığı açıklamada, Moldova'ya 1 milyon metreküp doğalgaz sevkiyatı konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.Rusya, 433 milyon dolarlık gaz borcunun ödenmesini istiyorGazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Moldova’nın birikmiş doğalgaz borcunu ödemediği takdirde bu ülkeye olan gaz tedarikinin durdurulacağını söylemişti.Moldova’nın Gazprom’a olan gaz borcunun 433 milyon doları aştığını belirten Kupriyanov, “Şu anda Moldova'ya Rus gazının tedariki ile ilgili zor bir durum söz konusu. Bunun suçu tamamen Moldova'nın otoritelerine ait. Sorunun temel nedeni, Moldova'nın daha önce aldığı gaz için ödeme yapmak istememesidir” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211023/gazprom-moldova-borcunu-odemedigi-taktirde-bu-ulkeye-olan-gaz-tedariki-durdurulacak-1050113432.html

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dmitriy peskov, rusya, gazprom, moldova