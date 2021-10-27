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Peskov'dan Tataristan'ın 'cumhurbaşkanı' sıfatından vazgeçmemesiyle ilgili açıklama: Saygı duyuyoruz
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin en tepedeki ismine 'cumhurbaşkanı' sıfatı verilmesini iptal eden yasa tasarısı Tataristan Devlet Şurası'ndan geçmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, karara saygı duyduklarını belirtti.
Tataristan Cumhuriyet Devlet Şurası, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan gönderilen, 'bölgenin en üst düzey yöneticisinin sıfatının kullanımı' ile ilgili federal düzeydeki yasa tasarısını kabul etmedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu hukuki olarak kesinleşmiş bir karar değil, belgeyle ilgili görüşmelerde dikkate alınacak bir görüş" dedi.
Rusya'nın her idari biriminin görüşüne kesinlikle saygı duyduklarının altını çizen Peskov, yasa tasarısıyla ilgili çalışma sırasında farklı görüşlerin dile getirildiğini ve hepsinin dikkate alınacağını belirtti.
Şu anda Tataristan, Rusya'da 'cumhurbaşkanı' ('prezident') sıfatının kullanıldığı tek bölge durumunda. Bu durum, Tataristan Anayasası ile federal yasalar arasında çelişkiler yaratıyor. Rusya Federasyonu'na bağlı diğer bölgelerde 'lider' ('glava') sıfatı kullanılıyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu hukuki olarak kesinleşmiş bir karar değil, belgeyle ilgili görüşmelerde dikkate alınacak bir görüş" dedi.
Rusya'nın her idari biriminin görüşüne kesinlikle saygı duyduklarının altını çizen Peskov, yasa tasarısıyla ilgili çalışma sırasında farklı görüşlerin dile getirildiğini ve hepsinin dikkate alınacağını belirtti.
Şu anda Tataristan, Rusya'da 'cumhurbaşkanı' ('prezident') sıfatının kullanıldığı tek bölge durumunda. Bu durum, Tataristan Anayasası ile federal yasalar arasında çelişkiler yaratıyor. Rusya Federasyonu'na bağlı diğer bölgelerde 'lider' ('glava') sıfatı kullanılıyor.