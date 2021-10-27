https://tr.sputniknews.com/20211027/rus-sberbank-ceosu-gref-yil-sonunda-1-trilyon-rubleyi-asan-rekor-kar-bekliyoruz--1050214702.html

Rus Sberbank CEO'su Gref: Yıl sonunda 1 trilyon rubleyi aşan rekor kar bekliyoruz

Rus Sberbank CEO'su Gref: Yıl sonunda 1 trilyon rubleyi aşan rekor kar bekliyoruz

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank CEO'su Gref, Rus ekonomisinin toparlandığı, sanayinin canlandığı ve kredi kaynaklarına olan talebin arttığı 2021’de1... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T05:30+0300

2021-10-27T05:30+0300

2021-10-27T05:30+0300

ekonomi

vladimir putin

sberbank

banka

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Sberbank CEO'su German Gref, Rus ekonomisinin bir bütün olarak hızla toparlandığını, 2021'in sonunda GSYİH’daki büyümenin yüzde 4.5, 2022'de ise yüzde 3 civarında olacağını belirtti. Gref, Sberbank’ın 2021’in sonunda 1 trilyon rubleyi (yaklaşık 14 milyar 365 milyon dolar) aşan rekor kar beklediğini kaydetti.İpotek ve inşaatı ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olarak nitelendiren Gref, “Elbette, her şey piyasa koşullarına bağlı olacak ancak, önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler oldukça iyi, GSYİH’deki büyüme yüzde 3 civarında olacak, bu oldukça iyi. Büyüme başlangıçta beklenenden daha yüksek” dedi.Dijital teknolojilerin geliştirilmesinin Rusya'daki yoksulluğun üstesinden gelinmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Sberbank CEO’su, “Dijital teknolojiler kullanılarak yoksulluğun üstesinden gelme çabalarında çok daha isabetli bir şekilde çalışmanın mümkün olacağını düşünüyorum” diye konuştu.Gref, 2021’in Sberbank için en başarılı yıllardan bir olduğunu belirterek, “Bu yılın sonuna kadar 1 trilyon rubleyi aşan bir kar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda, 2021 bizim için en başarılı yıllardan biri” ifadelerini kullandı.

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vladimir putin, sberbank, banka