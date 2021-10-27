https://tr.sputniknews.com/20211027/rusvet-alirken-sucustu-yakalan-sosyal-hizmet-merkezinde-gorevli-memur-tutuklandi-1050242242.html

Rüşvet alırken suçüstü yakalan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli memur tutuklandı

Rüşvet alırken suçüstü yakalan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli memur tutuklandı

Mersin'de rüşvet alırken suçüstü yakalanan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli memur M.B. tutuklandı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T20:06+0300

2021-10-27T20:06+0300

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türkiye

tutuklama

rüşvet

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, Toroslar Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli memur M.B.'nin bir vatandaştan rüşvet istediği yönünde şikayet geldi. İhbar eden kişi ile görüşen kurumun suç duyurusu üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. M.B. sosyal yardım ödeneği bağlama vaadinde bulunduğu bir kişiden kurum dışında rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

türkiye

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tutuklama, rüşvet