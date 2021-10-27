https://tr.sputniknews.com/20211027/rusya-saglik-bakani-murasko-yaklasik-60-bin-cocuk-kovid-19-hastasi-yarisinda-semptom-var-1050214985.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Yaklaşık 60 bin çocuk Kovid-19 hastası, yarısında semptom var

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Yaklaşık 60 bin çocuk Kovid-19 hastası, yarısında semptom var

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'da yaklaşık 60 bin çocuğun Kovid-19 hastası olduğunu ve yarısında semptom bulunduğunu söyledi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T05:43+0300

2021-10-27T05:43+0300

2021-10-27T05:43+0300

koronavirüs

çocuk

mihail muraşko

koronavirüs

rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko

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Rusya hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, ülkede Kovid-19'a yakalanan çocuklarla ilgili bilgi verdi.Muraşko, "Bugün, küçük hastalarımız arasında yüzde 50'lik bir bölümün hastalığı semptomlarla geçirdiğini görüyoruz. Ülkemizde toplamda yaklaşık 60 bin çocuk, sağlık personeli tarafından tedavi ediliyor" ifadelerini kullandı.Muraşko, daha önce yaptığı bir açıklamada, hastalığın çocuklar arasında geçen yıla kıyasla kat be kat arttığını söylemişti.Rusya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkedeki tüm koronavirüs vakalarının yüzde 12-13'ü 6-17 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor.

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çocuk, mihail muraşko, koronavirüs, rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko