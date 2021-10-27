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https://tr.sputniknews.com/20211027/rusyada-isid-icin-kripto-para-toplayan-bir-kisi-yakalandi-1050226562.html
Rusya’da IŞİD için kripto para toplayan bir kişi yakalandı
Rusya’da IŞİD için kripto para toplayan bir kişi yakalandı
Daha önce terör suçu işlediği gerekçesiyle hüküm giymiş olan Rusya’nın Vologda kentinden bir kişi IŞİD’e üye olduğu ve militanların finanse edilmesi için... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T13:43+0300
2021-10-27T13:43+0300
2021-10-27T13:43+0300
dünya
işid
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
militan
kripto para
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) açıklamasına göre Vologda kentinden bir kişi IŞİD üyesi olduğu ve örgüt için kripto para topladığı şüphesiyle gözaltına alındı.1991 doğumlu zanlının hapisten çıktıktan sonra IŞİD militanlarıyla temas kurduğu öğrenildi.Soruşturma neticesinde zanlının militanlar için para topladığı dijital bir cüzdan ve kapalı bir topluluk oluşturup yönettiği belirlendi.Soruşturmacılar zanlının ayrıca militanlara internette anonim olarak nasıl çalışılacağını öğrettiği, bu kişilere komplolarla ilgili talimatlar verdiğini tahmin ediyor.
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işid, rusya federal güvenlik servisi (fsb), militan, kripto para
Rusya’da IŞİD için kripto para toplayan bir kişi yakalandı
Daha önce terör suçu işlediği gerekçesiyle hüküm giymiş olan Rusya’nın Vologda kentinden bir kişi IŞİD’e üye olduğu ve militanların finanse edilmesi için kripto para topladığı suçlamasıyla yakalandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) açıklamasına göre Vologda kentinden bir kişi IŞİD üyesi olduğu ve örgüt için kripto para topladığı şüphesiyle gözaltına alındı.
1991 doğumlu zanlının hapisten çıktıktan sonra
IŞİD militanlarıyla temas kurduğu öğrenildi.
Soruşturma neticesinde zanlının militanlar için para topladığı dijital bir cüzdan ve kapalı bir topluluk oluşturup yönettiği belirlendi.
Soruşturmacılar zanlının ayrıca militanlara internette anonim olarak nasıl çalışılacağını öğrettiği, bu kişilere komplolarla ilgili talimatlar verdiğini tahmin ediyor.