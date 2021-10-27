https://tr.sputniknews.com/20211027/rusyada-isid-icin-kripto-para-toplayan-bir-kisi-yakalandi-1050226562.html

Rusya’da IŞİD için kripto para toplayan bir kişi yakalandı

Rusya’da IŞİD için kripto para toplayan bir kişi yakalandı

Daha önce terör suçu işlediği gerekçesiyle hüküm giymiş olan Rusya’nın Vologda kentinden bir kişi IŞİD’e üye olduğu ve militanların finanse edilmesi için... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T13:43+0300

2021-10-27T13:43+0300

2021-10-27T13:43+0300

dünya

işid

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

militan

kripto para

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) açıklamasına göre Vologda kentinden bir kişi IŞİD üyesi olduğu ve örgüt için kripto para topladığı şüphesiyle gözaltına alındı.1991 doğumlu zanlının hapisten çıktıktan sonra IŞİD militanlarıyla temas kurduğu öğrenildi.Soruşturma neticesinde zanlının militanlar için para topladığı dijital bir cüzdan ve kapalı bir topluluk oluşturup yönettiği belirlendi.Soruşturmacılar zanlının ayrıca militanlara internette anonim olarak nasıl çalışılacağını öğrettiği, bu kişilere komplolarla ilgili talimatlar verdiğini tahmin ediyor.

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2021

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işid, rusya federal güvenlik servisi (fsb), militan, kripto para