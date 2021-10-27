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Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı rekoru bir kez daha yenilendi
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı rekoru bir kez daha yenilendi
Rusya’da son 24 saatte kaydedilen koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı bin 123 oldu. Bu, dünkü can kaybı sayısından (Bin 106) yüzde 1.54 daha fazla ve pandemi... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T15:12+0300
2021-10-27T15:13+0300
koronavirüs
rusya
ölüm
can kaybı
vaka
kovid-19
vaka sayısı
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Rusya’da gün içinde tespit edilen vaka sayısı bir kez daha rekor tazeleyerek bin 123 oldu. Şimdiye kadar 233 bin 898 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Başkent Moskova’da 91, St. Petersburg’da 74, Krasnodar bölgesinde 42 kişi hastalık nedeniyle öldü.Vaka sayısı da gün içinde 36 bin 582 arttı ve 8 milyon 352 bin 601’e yükseldi.Gün içinde 29 bin 151 kişi, pandemi boyunca ise 7 milyon 242 bin 735 kişi iyileşti.
https://tr.sputniknews.com/20211027/rusya-saglik-bakani-murasko-yaklasik-60-bin-cocuk-kovid-19-hastasi-yarisinda-semptom-var-1050214985.html
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rusya, ölüm, can kaybı, vaka, kovid-19, vaka sayısı

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı rekoru bir kez daha yenilendi

15:12 27.10.2021 (güncellendi: 15:13 27.10.2021)
© Sputnik / Максим БлиновMoskova - Rusya - koronavirüs
Moskova - Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya’da son 24 saatte kaydedilen koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı bin 123 oldu. Bu, dünkü can kaybı sayısından (Bin 106) yüzde 1.54 daha fazla ve pandemi boyunca kaydedilen en yüksek sayı.
Rusya’da gün içinde tespit edilen vaka sayısı bir kez daha rekor tazeleyerek bin 123 oldu. Şimdiye kadar 233 bin 898 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Başkent Moskova’da 91, St. Petersburg’da 74, Krasnodar bölgesinde 42 kişi hastalık nedeniyle öldü.
Vaka sayısı da gün içinde 36 bin 582 arttı ve 8 milyon 352 bin 601’e yükseldi.
Gün içinde 29 bin 151 kişi, pandemi boyunca ise 7 milyon 242 bin 735 kişi iyileşti.
Rusya, koronavirüs, polis, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
KORONAVİRÜS
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Yaklaşık 60 bin çocuk Kovid-19 hastası, yarısında semptom var
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