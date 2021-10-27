https://tr.sputniknews.com/20211027/rusyadan-kirgizistana-kovid-19a-karsi-mucadele-icin-865-milyon-rublelik-insani-yardim-1050211863.html

Rusya’dan Kırgızistan’a Kovid-19’a karşı mücadele için 86.5 milyon rublelik insani yardım

Rusya’dan Kırgızistan’a Kovid-19’a karşı mücadele için 86.5 milyon rublelik insani yardım

Rusya Hükümeti, Kırgızistan’a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye yönelik insani yardımın sağlanması amacıyla 86 milyon 500 bin ruble... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T01:28+0300

2021-10-27T01:28+0300

2021-10-27T01:28+0300

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sputnik light

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Rusya Hükümeti’nin kararında, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na 2021 yılında, 200 bin doz Sputnik Light aşısının satın alınması için 78 milyon ruble, insani yardım malzemelerinin Kırgızistan’a ulaştırma maliyetinin karşılanması için 8 milyon 500 bin ruble tahsis edilsin” ifadesine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın insani yardımı Kırgızistan Hükümeti’nin yetkili temsilcilerine teslim etmekle yükümlü olduğu belirtilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bu görevin yerine getirilmesi konusunda Acil Bakanlığı’na yardım sağlaması gerektiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211022/kirgizistan-turkiyeden-siha-alacak-1050067836.html

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rusya, kırgızistan, yardım, aşı, sputnik light