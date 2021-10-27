https://tr.sputniknews.com/20211027/rusyadan-turkiyeye-ucak-bileti-fiyatlarinda-buyuk-artis-1050220268.html

Rusya’dan Türkiye’ye uçak bileti fiyatlarında büyük artış

Rusya’dan Türkiye’ye uçak bileti fiyatlarında büyük artış

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya’ya tek yön bilet fiyatları 352 bin rubleye (5 bin 47 dolar) kadar yükseldi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

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2021-10-27T11:13+0300

ekonomi

moskova

antalya

rus turist

uçak bileti

uçak bileti fiyatları

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İzvestiya’nın Rus Aviasales bilet satış sitesine dayandırdığı haberine göre, 30 Ekim’de başlayacak bir haftalık izin günü döneminde Mısır ve Türkiye’ye uçuşlarda neredeyse hiç yer kalmadı.29 Ekim uçuşlu olarak Rusya’nın başkenti Moskova’dan Antalya’ya bilet fiyatları 352 bin rubleye kadar çıktı.Öte yandan Moskova’dan Mısır’ın Hurgada kentine biletler 62.5 bin rubleden 450 bin, Şarm el Şeyh kentine biletler de 50 bin rubleden 305 bin rubleye yükseldi.Tur şirketleri bu güzergahlardaki otellerle uçaklardaki doluluk oranın 30 Ekim’de yüzde 100’e ulaşmasını bekliyor.Fiyatlardaki artışın nedeni olarak Rus turistlerin bu dönemdeki yoğun talepleri ve uçaklarla otellerdeki yerlerin hızla tükenmesi görülüyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.

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moskova, antalya, rus turist, uçak bileti, uçak bileti fiyatları