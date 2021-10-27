https://tr.sputniknews.com/20211027/saakasvilinin-partisinden-dunyaya-eski-gurcistan-cumhurbaskaninin-hayatini-kurtarma-cagrisi--1050212562.html

Saakaşvili’nin partisinden dünyaya eski Gürcistan cumhurbaşkanının hayatını kurtarma çağrısı

Saakaşvili’nin partisinden dünyaya eski Gürcistan cumhurbaşkanının hayatını kurtarma çağrısı

Gürcistan’da muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket partisi, ülkedeki diplomatik temsilcilikler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına, ülkenin üçüncü... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T02:07+0300

2021-10-27T02:07+0300

2021-10-27T02:07+0300

dünya

gürcistan

birleşik ulusal hareket (mkm) partisi

açlık grevi

parti

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Saakaşvili’nin kurucusu ve lideri olduğu partinin mektubunda, Rustavi cezaevindeki eski cumhurbaşkanının açlık grevinin 25. gününde olduğu ve sağlık durumunun acilen hastaneye kaldırılmayı gerektirdiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:Ülkesine, 8 yıl sonra 29 Eylül'de gizli yollarla dönen Ukrayna vatandaşı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle 1 Ekim’de gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye konulmuş, aynı gün açlık grevine başlamıştı.Saakaşvili, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor.Tutukluluğunun yas dışı olduğunu iddia ederek kendisine yönelik suçlamaları reddeden Saakaşvili, açlık grevini sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211012/saakasvili-basbakan-garibasvili-ve-bakanlarini-kabineden-atacagim-1049729754.html

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gürcistan, birleşik ulusal hareket (mkm) partisi, açlık grevi, parti