https://tr.sputniknews.com/20211027/saakasvilinin-partisinden-dunyaya-eski-gurcistan-cumhurbaskaninin-hayatini-kurtarma-cagrisi--1050212562.html
Saakaşvili’nin partisinden dünyaya eski Gürcistan cumhurbaşkanının hayatını kurtarma çağrısı
Saakaşvili’nin partisinden dünyaya eski Gürcistan cumhurbaşkanının hayatını kurtarma çağrısı
Gürcistan’da muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket partisi, ülkedeki diplomatik temsilcilikler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına, ülkenin üçüncü... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T02:07+0300
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dünya
gürcistan
birleşik ulusal hareket (mkm) partisi
açlık grevi
parti
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Saakaşvili’nin kurucusu ve lideri olduğu partinin mektubunda, Rustavi cezaevindeki eski cumhurbaşkanının açlık grevinin 25. gününde olduğu ve sağlık durumunun acilen hastaneye kaldırılmayı gerektirdiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:Ülkesine, 8 yıl sonra 29 Eylül'de gizli yollarla dönen Ukrayna vatandaşı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle 1 Ekim’de gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye konulmuş, aynı gün açlık grevine başlamıştı.Saakaşvili, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor.Tutukluluğunun yas dışı olduğunu iddia ederek kendisine yönelik suçlamaları reddeden Saakaşvili, açlık grevini sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211012/saakasvili-basbakan-garibasvili-ve-bakanlarini-kabineden-atacagim-1049729754.html
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gürcistan, birleşik ulusal hareket (mkm) partisi, açlık grevi, parti
Saakaşvili’nin partisinden dünyaya eski Gürcistan cumhurbaşkanının hayatını kurtarma çağrısı
Gürcistan’da muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket partisi, ülkedeki diplomatik temsilcilikler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına, ülkenin üçüncü cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin yaşam hakkı ve kişisel güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbir alınması çağrısının yapıldığı bir mektup gönderdi.
Saakaşvili’nin kurucusu ve lideri olduğu partinin mektubunda, Rustavi cezaevindeki
eski cumhurbaşkanının açlık grevinin 25. gününde olduğu ve sağlık durumunun acilen hastaneye kaldırılmayı gerektirdiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
“Sağlık durumu son derece ağır olmasına rağmen yetkililer, Başkan Saakaşvili'yi cinayetle eşdeğer sayılabilecek acil tıbbi yardımın sağlanması için hiçbir koşulun bulunmadığı cezaevi hastanesine yatırmayı planlıyor. Oluşturulan kurul doktorları, Saakaşvili’nin tam teşekküllü birinci sınıf bir şehir hastanesine kaldırılmasını tavsiye ediyor, ancak yetkililer bu tavsiyeye uyma niyetinde değil.”
Ülkesine, 8 yıl sonra 29 Eylül'de gizli yollarla dönen Ukrayna vatandaşı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle 1 Ekim’de gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye konulmuş, aynı gün açlık grevine başlamıştı.
Saakaşvili, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor.
Tutukluluğunun yas dışı olduğunu iddia ederek kendisine yönelik suçlamaları reddeden Saakaşvili, açlık grevini sürdürüyor.