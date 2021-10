https://tr.sputniknews.com/20211027/sabanci-toplulugu-cumhuriyet-seferberligi-baslatiyor-1050227073.html

Sabancı’dan Cumhuriyet Seferberliği: ‘Bu topraklardan kazanılanı bu toprağın insanıyla paylaşacağız’

Sabancı Topluluğu, 29 Ekim’de başlatacağı ‘Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ni Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu. Kozan, Türkiye’nin 54 şehrini saran yangınların ilk duraklarından birisi olma özelliğini taşıyor.Türkiye bu yaz dönemini devasa orman yangınlarıyla geçirmişti. 16 günde kontrol altına alınan orman yangınları ülkenin 54 şehrinin 299 noktasında yaşandı. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’nin (EFFIS) verilerine göre, 178 bin hektar civarında ormanlık alan küle döndü. Bu yangınlarda 8 kişi hayatını kaybederken, yangın söndürme çalışmalarında Rusya, Azerbaycan, İran, Hırvatistan, Ukrayna ve İspanya’dan destek gelmişti.Ülkenin dört bir yanındaki ormanları yakan yangın silsilesinin ardından tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşecek seferberlikte, fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek.Buna ilişkin detayları paylaşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, toplantının ardından yüzlerce gönüllü ile fidan dikti, toprak canlandırma çalışması yaptı.‘Topluluğumuzun aşılanma oranı yüzde 97, tekrar ofise dönüyoruz’Alper, yaptığı konuşmada pandemi döneminde çalışanlarının sağlığını öncelediklerini söyleyerek “Pandemiyle birlikte biz dedik ki ‘Bu pandemiye 60 bin çalışanımızla gireceğiz ve 60 bin çalışanımızla da çıkacağız’ ve bugün gururla söyleyebiliriz ki; bu pandemiden 60 bin çalışanımızla çıkıyoruz. Topluluğumuzun aşılanma oranı bugün yüzde 97’de. Bu Türkiye ortalamasının da, dünya ortalamasının da çok üstünde. Bu bizim yöneticilerimizin değil, tüm Sabancı çalışanlarının başarısı. Bugün bilim ışığında, ki o ışığı bize iki Türk bilim insanı tuttu; tekrar normalleşmeye başlıyoruz, tekrar ofise dönüyoruz, tekrar birlikte çalışmaya başlıyoruz” dedi.‘Sürdürülebilirlikte dünya lideri olmayı 5 stratejik önceliğimizden ilki haline getirdik’Pandeminin doğa sağlığının önemini gösterdiğini ifade eden Alper, “Tabiat hastayken biz sağlıklı olabilir miyiz? Gerçekten hepimizin düşünmesi gereken bir husus ve dönem. İşte şu anda bu yüzden artık sürdürülebilirliği daha farklı daha somut adımlarla, konferans salonlarından konuşmaktan, hayata geçirmeye doğru götürmek zorundayız ve biz Sabancı Topluluğunun yeni nesil Sabancısını tasarlarken; hem topluluk amacımız hem de şirketlere verdiğimiz stratejik önceliğimiz ve kaygılarımıza sürdürülebilirliği koyduk. Sabancı Topluluğu olarak topluluk vaadimiz; sürdürülebilir bir dünya için önce girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştirmek. Bugün 60 bin çalışanımızın kalbi burada bizimle atıyorsa, bu vaat bu topluluk amacı için atıyor. Sürdürülebilirlikte dünya lideri olmayı 5 stratejik önceliğimizden birincisi haline getirdik bunu sözde bırakmayıp Türkiye’de sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerini açıklayan, Ocak ayında ilk topluluk olduk. Bu kadar farklı sektörde 13 şirketimiz var” diye konuştu.‘2030 yılına kadar saldığımız karbonu yarıya indirmezsek, bunun insanlık için bir felakete dönüşeceğini hep birlikte biliyoruz’Artık iklim krizi değil ‘iklim acil durumu’ olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirten Alper, “25-30 yıl önce dillendirmeye başladığımız bir şey vardı; iklim krizi. Hakikaten dillendirmeye başlamıştık, küresel ısınma demiştik ama bugün artık bu bir acil durum. Biz artık buna iklim krizi demiyoruz, iklim acil durumu diyoruz. Çünkü eğer 2030 yılına kadar dünya olarak, bugün saldığımız karbonu yarıya kadar indiremezsek bunun insanlık için bir felakete dönüşeceğini hep birlikte biliyoruz” ifadelerini kullandı.‘Doğaya karşı bir savaş açmış gibiyiz ve bu savaşı kazanırsak hep birlikte kaybedeceğiz’Son iki yılda felaketin boyutlarının arttığını söyleyen Alper; dünyanın her yerinde seller, kasırgalar ve orman yangınları olduğunu belirterek, “Birkaç sene önce Tayland'da fabrikamızı 1.5 metre sel bastı. Daha bu senin başında Teksas’da değirmenlerimiz dondu. Bu sene Türkiye’de yaşadıklarımızı hep birlikte biliyoruz. İnsanoğlu olarak bazen haddimizi aşıyoruz ve bunun sorumlusu olarak doğadan şikayet ediyoruz. Doğaya karşı bir savaş açmış gibiyiz ve bu savaşı kazanırsak hep birlikte kaybedeceğiz; bu savaştan vazgeçmeliyiz. Bunun için hep birlikte çalışmalıyız çünkü maalesef başka bir dünya yok. Dolayısıyla ne olursa olsun önümüzdeki dönemde tek ama tek gerçek var; sürdürülebilirlik” dedi.‘İklim acil durumunun’ etkilerinin Türkiye’de de görüldüğünü hatırlatan Alper, Sabancı Topluluğu’nun yaşanan felaketlerde de sahada olduğunu ve köylülere destek olmak için ellerinden geleni yaptığını vurguladı.‘Tüm çalışanlarımızla bu topraklara sahip çıkıyoruz’Alper, Sabancı Cumhuriyet Seferberliğini ilan ettiklerini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:‘Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir, bu toprakların kıymetini bilmektir’29 Ekim-10 Kasım tarihlerinde gönüllüleriyle sahada olacaklarını aktaran Alper “Hepimizin bildiği gibi 2 gün sonra cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümü. Bu sene Cumhuriyeti kutlamak için elimize sadece bayrağımızı değil, kazma, kürek, kovan ve fidan da alıyoruz. Bugün 60 binden fazla çalışan paydaşımız ve ailelerimizle birlikte 29 Ekim’de Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ni başlatıyoruz. Tüm Sabancı Gönüllüleri olarak 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında sahada olacağız. Bu seferberliğin; Cumhuriyeti kutlamanın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını, emanetini yüceltmenin en iyi yolu olacağını düşündük. Çünkü biliyoruz ki; Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet, çağdaşlaşma yolculuğundan şaşmamaktır. Cumhuriyet, bu toprakların kıymetini bilmektir. Bu memleketteki her bir ağaca, her bir damla suya, havasına sahip çıkmaktır. Varlığını bu topraklara borçlu olmaktır” diye konuştu.‘Sabancı Topluluğu gönüllüleri Mustafa Kemal Atatürk’ü çalışarak anacak’10 Kasım’da da seferberlik boyunca yaptıkları tüm gönüllü çalışmaları Atatürk’e armağan edeceklerini ifade eden Alper, “Bugünden itibaren Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’a kadar faaliyet gösterdiğimiz Adana ile birlikte Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin, toplam 10 ilde bu seferberliği toprağı canlandırarak, fidan dikerek, okul yenileyerek ve çevre temizleyerek gönüllü işlerle devam ettireceğiz. Atamıza armağan ederek, onu tam da istediği gibi, çok çalışarak anacağız” dedi.

