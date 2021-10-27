https://tr.sputniknews.com/20211027/saglikcilara-ek-odeme-duzenlemesi-resmi-gazetede-1050221190.html

Sağlıkçılara ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de

Sağlıkçılara ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de

Üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev alan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T11:35+0300

2021-10-27T11:35+0300

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türkiye

resmi gazete

ödenek

ödeme

sağlık çalışanı

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Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.Yeni düzenlemeye göre, üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

resmi gazete, ödenek, ödeme, sağlık çalışanı