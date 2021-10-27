https://tr.sputniknews.com/20211027/sakaryada-dogalgaz-kombine-cevrim-santrali-trafosunda-patlama-1050244706.html

Sakarya'da doğalgaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

Sakarya'da doğalgaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

Sakarya'da doğalgaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T21:19+0300

2021-10-27T21:19+0300

2021-10-27T21:19+0300

türkiye

afad

doğalgaz

aksaray

başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050244631_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_0c70bcb736d0c89dc853926aa71d6304.jpg

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Enka Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde trafo patlaması yaşandıTaşkısığı mevkisindeki doğalgaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.'Yüksek sesli patlama oldu'Patlamayı gören vatandaş Mecit Torlak, gazetecilere, etrafa parçaların savrulduğunu söyledi."Çok büyük patlama oldu." diyen Torlak, yakın çevredeki bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını belirtti.Adem Torlak da yüksek sesli patlamanın olduğunu, etrafa parçaların savrulduğunu ve yangın çıktığını ifade etti.

türkiye

aksaray

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afad, doğalgaz, aksaray, başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)