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Sakarya'da doğalgaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama
Sakarya'da doğalgaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama
Sakarya'da doğalgaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T21:19+0300
2021-10-27T21:19+0300
türkiye
afad
doğalgaz
aksaray
başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Enka Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde trafo patlaması yaşandıTaşkısığı mevkisindeki doğalgaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.'Yüksek sesli patlama oldu'Patlamayı gören vatandaş Mecit Torlak, gazetecilere, etrafa parçaların savrulduğunu söyledi."Çok büyük patlama oldu." diyen Torlak, yakın çevredeki bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını belirtti.Adem Torlak da yüksek sesli patlamanın olduğunu, etrafa parçaların savrulduğunu ve yangın çıktığını ifade etti.
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afad, doğalgaz, aksaray, başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Sakarya'da doğalgaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

21:19 27.10.2021
© İHASakarya'da doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama
Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İHA
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Sakarya'da doğalgaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Enka Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde trafo patlaması yaşandı
Taşkısığı mevkisindeki doğalgaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.
© İHASakarya'da doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama
Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama
© İHA

'Yüksek sesli patlama oldu'

Patlamayı gören vatandaş Mecit Torlak, gazetecilere, etrafa parçaların savrulduğunu söyledi.
"Çok büyük patlama oldu." diyen Torlak, yakın çevredeki bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını belirtti.
Adem Torlak da yüksek sesli patlamanın olduğunu, etrafa parçaların savrulduğunu ve yangın çıktığını ifade etti.
© İHASakarya'da doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama
Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama
© İHA
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