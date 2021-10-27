Sarayönü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü

Konya’nın Sarayönü ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Sarayönü İlçe Belediyesi personelinin onlarca köpeği açılan bir çukura canlı canlı gömdüğü görüntülendi.Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre 25 Ekim tarihinde çekilen görüntülerde, belediye personeli tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılarak toplatılan onlarca köpek boş bir arazide açılan kuyuya atılarak üzerleri toprakla örtüldü.Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan o anlarda ise atılan köpeklerden birisinin canlanarak açılan kuyudan çıkıp hızla uzaklaştığı görülüyor. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, “Sarayönü Belediyesi köpekleri vurup, kuyu kazarak atıyor. Dün de vurup getirdiler” ifadelerini kullandı.Hukuki süreç başlatıldıGörüntülerin ardından Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu konuyla ilgili hukuki süreç başlatırken, Sarayönü Kaymakamlığı tarafından da idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.Sarayönü ilçesinin sokaklarında belediye zabıta ekiplerinin 3 gündür bayıltıcı iğneleri kullanarak birçok köpeği vurduğunu ve diri diri toprağa gömdüğünü ifade eden Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, şunları söyledi: 'Köpekler açlıktan birbirlerini parçalıyor'Şantiye alanında belediye tarafından yasadışı bir barınak kurulduğunu ve köpeklerin burada açlığa terk edildiğini öne süren Sürmeli, “Etrafı çevirili bir bölümde birçok canın aç susuz olduğunu tespit ettik. Şantiyede çalışan bir görevli de olmadığı için zaman zaman köpek canların birbirini parçalayıp öldürdüğünü de söyledi. Bu katliam karşısında bütün vicdan sahiplerini dayanışmaya acil davet ediyoruz” dedi.
Konya’da Sarayönü İlçe Belediyesi personeli, uyuşturucu iğne ile bayıltılan onlarca sokak köpeğini belediyeye ait şantiyedeki çukura gömdü.
Abone ol
Konya’da Sarayönü İlçe Belediyesi personeli, uyuşturucu iğne ile bayıltılan onlarca sokak köpeğini belediyeye ait şantiyedeki çukura gömdü. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan o anlat hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Görüntülerde köpeklerden birinin canlanarak açılan kuyudan çıkıp hızla uzaklaştığı görüldü.
Konya’nın Sarayönü ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Sarayönü İlçe Belediyesi personelinin onlarca köpeği açılan bir çukura canlı canlı gömdüğü görüntülendi.
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre 25 Ekim tarihinde çekilen görüntülerde, belediye personeli tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılarak toplatılan onlarca köpek boş bir arazide açılan kuyuya atılarak üzerleri toprakla örtüldü.
Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan o anlarda ise atılan köpeklerden birisinin canlanarak açılan kuyudan çıkıp hızla uzaklaştığı görülüyor.
O anları kayıt altına alan bir vatandaş, “Sarayönü Belediyesi köpekleri vurup, kuyu kazarak atıyor. Dün de vurup getirdiler” ifadelerini kullandı.
Hukuki süreç başlatıldı
Görüntülerin ardından Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu konuyla ilgili hukuki süreç başlatırken, Sarayönü Kaymakamlığı tarafından da idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Sarayönü ilçesinin sokaklarında belediye zabıta ekiplerinin 3 gündür bayıltıcı iğneleri kullanarak birçok köpeği vurduğunu ve diri diri toprağa gömdüğünü ifade eden Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, şunları söyledi:
“23 Ekim- 25 Ekim 2021 tarihleri arasında yaşanan bu olayın görüntüleri elimize geçince hareket geçtik. 3 gün boyunca belediyeye ait şantiyede birçok can gömülmüş bu şekilde. Görüntüde görüldüğü gibi bu canlardan biri uyanıyor kendine gelip kaçıyor diri diri görülmekten kurtuluyor. Belediye Başkanı ve tüm belediye yetkilileri katliamın azmettiricisi olarak yargıda hesap vermeli. Konya Hayvan Hakları Komisyonu Avukatları ile birlikte biz hayvanseverler birlikte ilgileniyoruz ama Tarım İlçe Müdürlüğü görevini ihmal ediyor. Bu katliamın bir ucu da kendilerine dokunduğu için çok yavaş hareket ediyorlar.”
'Köpekler açlıktan birbirlerini parçalıyor'
Şantiye alanında belediye tarafından yasadışı bir barınak kurulduğunu ve köpeklerin burada açlığa terk edildiğini öne süren Sürmeli, “Etrafı çevirili bir bölümde birçok canın aç susuz olduğunu tespit ettik. Şantiyede çalışan bir görevli de olmadığı için zaman zaman köpek canların birbirini parçalayıp öldürdüğünü de söyledi. Bu katliam karşısında bütün vicdan sahiplerini dayanışmaya acil davet ediyoruz” dedi.