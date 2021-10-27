Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211027/sentop-2022-yili-butce-teklifini-acikladi-1050222123.html
Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı
Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T12:05+0300
2021-10-27T12:19+0300
mustafa şentop
politika
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049989591_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_27530b3a1b8973b4f473048e5e69831d.jpg
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni duyurdu.Şentop, Meclis'in 2022 yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049989591_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0ab6c46d1ffc6f1bcac4b546992a6b61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa şentop, tbmm

Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı

12:05 27.10.2021 (güncellendi: 12:19 27.10.2021)
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
Abone ol
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni duyurdu.
Şentop, Meclis'in 2022 yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:22Ardahan’ı kargalar bastı
13:06Özelleştirmede yeni model: Halka arz
12:58Prof. Dr. Yılmaz: Kredi genişlemesi kamu bankalarına zarar yazdıracak ama beklenen büyüme gelmeyecek
12:57Çinli telefon operatörü China Telecom, ABD pazarından çıkarıldı
12:56Gençlerbirliği: Hedef 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak
12:53Erkek futbolunda ilk kez faal bir profesyonel oyuncudan 'eşcinselim' açıklaması
12:53Kendini savunmak için güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopartan kadın tahliye edildi
12:51Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
12:39Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı
12:37Bakan Özer'den '5 yaşa zorunlu eğitim' açıklaması: Gerekli alt yapıyı sağlamayı hedefliyoruz
12:34Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada önemli olan, CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olmasıdır
12:29Kremlin: Kiev'e Bayraktar gibi silahların tedarik edilmesi Donbass'taki durumu kötüleştiriyor
12:23BM dinozorundan liderlere: İklim krizine rağmen hükümetler halkın parasını fosil yakıtlara harcıyor
12:22Niğde'de IŞİD operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı
12:18AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel’de başlıyor
12:16Çin: Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'e katılma hakkı yok
12:05Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı
11:55Kırgızistan'da Tarım Bakan Yardımcısı ve selefi gözaltına alındı
11:55İYİ Partili Durmuş Yılmaz, partisinin aksine tezkereye 'hayır' oyu verdiğini açıkladı
11:52Aracının kusurlarını söyleyen ekspertiz çalışanlarını bıçakladı