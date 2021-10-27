https://tr.sputniknews.com/20211027/sentop-2022-yili-butce-teklifini-acikladi-1050222123.html

Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı

Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

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mustafa şentop

politika

tbmm

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni duyurdu.Şentop, Meclis'in 2022 yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.

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mustafa şentop, tbmm