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Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı
Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T12:05+0300
2021-10-27T12:05+0300
2021-10-27T12:19+0300
mustafa şentop
politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni duyurdu.Şentop, Meclis'in 2022 yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.
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Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı
12:05 27.10.2021 (güncellendi: 12:19 27.10.2021)
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni duyurdu.
Şentop, Meclis'in 2022 yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.