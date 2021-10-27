https://tr.sputniknews.com/20211027/squid-game-yonetmeninden-dizinin-sonunu-begenmeyen-lebron-jamese-tatmin-olacaksa-kendi-cekebilir-1050228984.html
Squid Game yönetmeninden dizinin sonunu beğenmeyen LeBron James'e: Tatmin olacaksa kendi çekebilir
Squid Game yönetmeninden dizinin sonunu beğenmeyen LeBron James'e: Tatmin olacaksa kendi çekebilir
Squid Game yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizinin finalini beğenmediğini söyleyen NBA yıldızı LeBron James’e yanıt verdi. Güney Koreli yönetmen “Kendi programını... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:27+0300
2021-10-27T14:27+0300
2021-10-27T14:33+0300
squid game
lebron james
yaşam
tepki
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Squid Game yönetmeni Hwang Dong-hyuk ile NBA yıldızı LeBron James arasında, dizinin finaliyle ilgili bir polemik yaşandı.Netflix’in popüler dizisi, basketbol oyuncularının da gündemindeydi. Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis, izleme platformunun favori dizisi Squid Game ile ilgili konuştu. Ancak James, dizinin sonunu beğenmediğini söyleyince, dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk’tan kendisine yanıt verdi.BirGün’ün The Guardian gazetesinden aktardığına göre, Squid Game yorumları hakkında Dong-hyuk’un neler düşündüğünü sorunca, yönetmen şu şekilde cevap verdi:‘Sonunu yine değiştirmezdim’Dong-hyuk LeBron James’in yorumları için sözlerine şu şekilde devam etti:‘Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim’ diyen bir mesaj gönderirim'Hwang ayrıca, "Bu benim yazdığım son, onun aklında kendisini daha memnun edecek bir son varsa belki devam sezonunu çekebilir. Ben de izlerim ve ona ‘Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim’ diye mesaj atarım" dedi.LeBron James: Bu gerçek olamazYönetmenin yanıtı üzerine LeBron James, Twitter’da haberi alıntılayarak, “Bu gerçek olamaz. Umarım değildir” yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20211013/netflix-resmen-acikladi-squid-game-bridgertoni-tahtindan-indirdi-1049772595.html
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Squid Game yönetmeninden dizinin sonunu beğenmeyen LeBron James'e: Tatmin olacaksa kendi çekebilir
14:27 27.10.2021 (güncellendi: 14:33 27.10.2021)
Squid Game yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizinin finalini beğenmediğini söyleyen NBA yıldızı LeBron James’e yanıt verdi. Güney Koreli yönetmen “Kendi programını çektiğinde ona 'Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim' diyen bir mesaj gönderirim belki. Ama sonunu değiştirmezdim. Bu benim sonum” dedi. James de bu yanıta Twitter’dan yüklendi.
Squid Game yönetmeni Hwang Dong-hyuk ile NBA yıldızı LeBron James arasında, dizinin finaliyle ilgili bir polemik yaşandı.
Netflix
’in popüler dizisi, basketbol oyuncularının da gündemindeydi. Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis, izleme platformunun favori dizisi Squid Game ile ilgili konuştu. Ancak James, dizinin sonunu beğenmediğini söyleyince, dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk’tan kendisine yanıt verdi.
BirGün’ün The Guardian gazetesinden aktardığına göre,
Squid Game yorumları hakkında Dong-hyuk’un neler düşündüğünü sorunca, yönetmen şu şekilde cevap verdi:
“Space Jam 2’yi gördünüz mü?”
‘Sonunu yine değiştirmezdim’
Dong-hyuk LeBron James’in yorumları için sözlerine şu şekilde devam etti:
“LeBron James havalı biri ve istediğini söyleyebilir. Buna saygı duyarım. Tüm diziyi izlediği için çok müteşekkirim. Ama yine de sonunu değiştirmezdim. Bu benim sonum.”
‘Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim’ diyen bir mesaj gönderirim'
Hwang ayrıca, "Bu benim yazdığım son, onun aklında kendisini daha memnun edecek bir son varsa belki devam sezonunu çekebilir. Ben de izlerim ve ona
‘Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim’ diye mesaj atarım" dedi.
LeBron James: Bu gerçek olamaz
Yönetmenin yanıtı üzerine LeBron James, Twitter’da haberi alıntılayarak, “Bu gerçek olamaz. Umarım değildir” yazdı.