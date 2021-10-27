https://tr.sputniknews.com/20211027/squid-game-yonetmeninden-dizinin-sonunu-begenmeyen-lebron-jamese-tatmin-olacaksa-kendi-cekebilir-1050228984.html

Squid Game yönetmeninden dizinin sonunu beğenmeyen LeBron James'e: Tatmin olacaksa kendi çekebilir

Squid Game yönetmeninden dizinin sonunu beğenmeyen LeBron James'e: Tatmin olacaksa kendi çekebilir

Squid Game yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizinin finalini beğenmediğini söyleyen NBA yıldızı LeBron James’e yanıt verdi. Güney Koreli yönetmen “Kendi programını... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T14:27+0300

2021-10-27T14:27+0300

2021-10-27T14:33+0300

squid game

lebron james

yaşam

tepki

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Squid Game yönetmeni Hwang Dong-hyuk ile NBA yıldızı LeBron James arasında, dizinin finaliyle ilgili bir polemik yaşandı.Netflix’in popüler dizisi, basketbol oyuncularının da gündemindeydi. Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis, izleme platformunun favori dizisi Squid Game ile ilgili konuştu. Ancak James, dizinin sonunu beğenmediğini söyleyince, dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk’tan kendisine yanıt verdi.BirGün’ün The Guardian gazetesinden aktardığına göre, Squid Game yorumları hakkında Dong-hyuk’un neler düşündüğünü sorunca, yönetmen şu şekilde cevap verdi:‘Sonunu yine değiştirmezdim’Dong-hyuk LeBron James’in yorumları için sözlerine şu şekilde devam etti:‘Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim’ diyen bir mesaj gönderirim'Hwang ayrıca, "Bu benim yazdığım son, onun aklında kendisini daha memnun edecek bir son varsa belki devam sezonunu çekebilir. Ben de izlerim ve ona ‘Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim’ diye mesaj atarım" dedi.LeBron James: Bu gerçek olamazYönetmenin yanıtı üzerine LeBron James, Twitter’da haberi alıntılayarak, “Bu gerçek olamaz. Umarım değildir” yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20211013/netflix-resmen-acikladi-squid-game-bridgertoni-tahtindan-indirdi-1049772595.html

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squid game, lebron james, tepki