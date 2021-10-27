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https://tr.sputniknews.com/20211027/sudanda-hartum-havalimani-kapatildi-1050212151.html
Sudan'da Hartum Havalimanı kapatıldı
Sudan'da Hartum Havalimanı kapatıldı
Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan'ın olağanüstü hal kararı sonrası sivil yönetim yanlılarının protesto gösterilerine sahne olan Sudan'da, Hartum... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T01:45+0300
2021-10-27T01:45+0300
dünya
sudan
sivil
abdulfettah el burhan
hartum uluslararası havalimanı
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Sudan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 26-30 Ekim tarihlerinde havalimanının uçuşlara kapalı olacağı açıklandı.Türk Hava Yolları da Sudan'ın başkenti Hartum'a yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etmişti.OHAL ilan edildiSudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.Sivil kanada düzenlenen askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211026/sudanda-basbakan-hamduk-serbest-birakildi-1050208779.html
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sudan, sivil, abdulfettah el burhan, hartum uluslararası havalimanı

Sudan'da Hartum Havalimanı kapatıldı

01:45 27.10.2021
© AP Photo / Nariman El-MoftyHartum Uluslararası Havalimanı - Sudan
Hartum Uluslararası Havalimanı - Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan'ın olağanüstü hal kararı sonrası sivil yönetim yanlılarının protesto gösterilerine sahne olan Sudan'da, Hartum Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığı duyuruldu.
Sudan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 26-30 Ekim tarihlerinde havalimanının uçuşlara kapalı olacağı açıklandı.
Türk Hava Yolları da Sudan'ın başkenti Hartum'a yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etmişti.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.
Sivil kanada düzenlenen askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.
Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.
Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
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Sudan'da Başbakan Hamduk serbest bırakıldı
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