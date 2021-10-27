https://tr.sputniknews.com/20211027/sudanda-hartum-havalimani-kapatildi-1050212151.html

Sudan'da Hartum Havalimanı kapatıldı

Sudan'da Hartum Havalimanı kapatıldı

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan'ın olağanüstü hal kararı sonrası sivil yönetim yanlılarının protesto gösterilerine sahne olan Sudan'da, Hartum... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T01:45+0300

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dünya

sudan

sivil

abdulfettah el burhan

hartum uluslararası havalimanı

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Sudan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 26-30 Ekim tarihlerinde havalimanının uçuşlara kapalı olacağı açıklandı.Türk Hava Yolları da Sudan'ın başkenti Hartum'a yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etmişti.OHAL ilan edildiSudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.Sivil kanada düzenlenen askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211026/sudanda-basbakan-hamduk-serbest-birakildi-1050208779.html

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sudan, sivil, abdulfettah el burhan, hartum uluslararası havalimanı