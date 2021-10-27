Suriye lideri Esad: ABD’nin Afganistan yenilgisi yeni savaşlar kışkırtacak

Suriye’nin başkenti Şam’da ziyaret ettiği Yüksek Askeri Akademisi’nin 36. Komuta ve Kurmay döneminden mezun subaylarına konuşan Esad, “ABD’nin Afganistan ve Irak’taki yenilgisinden sonra yeni savaşlar ve yenilgiler olacağını tahmin edebiliriz” ifadesini kullandı.Suriye’nin, 2011’den bu yana devam eden savaşta on binlerce vatandaşını kaybettiğini kaydeden Esad, ancak siyasi savaşın gelenekselden çok daha tehlikeli olduğunu belirterek, “Her şeye rağmen orduyu, halkın onun koruyucu gücüne olan inancı sayesinde korumayı başardık” dedi.Esad, “Savaş alanlarında yakında görüşmek üzere” diye ekledi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD’nin Afganistan ve Irak’ta aldığı yenilgilerin yeni savaşlara ve yeni yenilgilere yol açacağını belirtti.
Suriye’nin başkenti Şam’da ziyaret ettiği Yüksek Askeri Akademisi’nin 36. Komuta ve Kurmay döneminden mezun subaylarına konuşan Esad, “ABD’nin Afganistan ve Irak’taki yenilgisinden sonra yeni savaşlar ve yenilgiler olacağını tahmin edebiliriz” ifadesini kullandı.
Suriye’nin, 2011’den bu yana devam eden savaşta on binlerce vatandaşını kaybettiğini kaydeden Esad, ancak siyasi savaşın gelenekselden çok daha tehlikeli olduğunu belirterek, “Her şeye rağmen orduyu, halkın onun koruyucu gücüne olan inancı sayesinde korumayı başardık” dedi.
Esad, “Savaş alanlarında yakında görüşmek üzere” diye ekledi.