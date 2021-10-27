https://tr.sputniknews.com/20211027/suudi-arabistan-veliaht-prensi-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-bir-araya-geldi-1050211436.html

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T01:22+0300

2021-10-27T01:22+0300

2021-10-27T01:22+0300

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yunanistan

suudi arabistan

kiryakos miçotakis

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'nda bir araya geldi.Veliaht Prens Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını ifade ederek, ayrıca bölgesel ve uluslararası arenada iki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

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ortadoğu, yunanistan, suudi arabistan, kiryakos miçotakis