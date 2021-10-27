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https://tr.sputniknews.com/20211027/taliban-afganistanda-nufus-sayimi-yapmayi-planliyor-1050240462.html
Taliban, Afganistan'da nüfus sayımı yapmayı planlıyor
Taliban, Afganistan'da nüfus sayımı yapmayı planlıyor
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’da nüfus sayımı yapmayı planladıklarını belirtti. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T19:34+0300
2021-10-27T19:34+0300
2021-10-27T19:34+0300
multimedya
afganistan
taliban
karikatür
nüfus sayımı
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Life portalının aktardığına göre, Afganistan’ın geçici hükümetinin Kültür Bakan Yardımcısı ve Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkede nüfus sayımı yapmayı planladıklarını söyledi.
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Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
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afganistan, taliban, karikatür , nüfus sayımı
Taliban, Afganistan'da nüfus sayımı yapmayı planlıyor
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’da nüfus sayımı yapmayı planladıklarını belirtti.
Life
portalının aktardığına göre, Afganistan
’ın geçici hükümetinin Kültür Bakan Yardımcısı ve Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkede nüfus sayımı yapmayı planladıklarını söyledi
.