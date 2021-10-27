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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211027/taliban-sozcusu-mucahid-ulkede-nufus-sayimi-yapmayi-planliyoruz-1050240127.html
Taliban Sözcüsü Mücahid: Ülkede nüfus sayımı yapmayı planlıyoruz
Taliban Sözcüsü Mücahid: Ülkede nüfus sayımı yapmayı planlıyoruz
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’da nüfus sayımı yapmayı planladıklarını belirtti. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T18:39+0300
2021-10-27T18:39+0300
2021-10-27T18:39+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
islami terör
nüfus sayımı
açıklama
zabihullah mücahid
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Life portalının aktardığına göre, Afganistan’ın geçici hükümetinin Kültür Bakan Yardımcısı ve Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkede nüfus sayımı yapmayı planladıklarını söyledi.Mücahid, kararın Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund başkanlığında gerçekleşen ‘Afganistan İslam Emirliği’ Bakanlar Kurulu toplantısında alındığını kaydetti.Toplantıda ayrıca ekonomi ve altyapı projelerinin uygulanmasına ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.
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afganistan, taliban, islami terör, nüfus sayımı, açıklama, zabihullah mücahid
Taliban Sözcüsü Mücahid: Ülkede nüfus sayımı yapmayı planlıyoruz
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’da nüfus sayımı yapmayı planladıklarını belirtti.
Life portalının aktardığına göre,
Afganistan’ın geçici hükümetinin Kültür Bakan Yardımcısı ve Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkede nüfus sayımı yapmayı planladıklarını söyledi.
Mücahid, kararın Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund başkanlığında gerçekleşen ‘Afganistan İslam Emirliği’ Bakanlar Kurulu toplantısında alındığını kaydetti.
Toplantıda ayrıca ekonomi ve altyapı projelerinin uygulanmasına ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.