https://tr.sputniknews.com/20211027/tezkereye-hayir-oyu-veren-iyi-partili-yilmaz-demokraside-her-sey-mumkun-1050237484.html

Tezkereye 'hayır' oyu veren İYİ Partili Yılmaz: Demokraside her şey mümkün

Tezkereye 'hayır' oyu veren İYİ Partili Yılmaz: Demokraside her şey mümkün

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Irak ve Suriye'de TSK'nın 2 yıl daha görevinin uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vermesine ilişkin... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T17:18+0300

2021-10-27T17:18+0300

2021-10-27T17:49+0300

politika

suriye

irak

hdp

durmuş yılmaz

milletvekili

akp

hayır

evet

tezkere

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Yılmaz, Irak ve Suriye'de TSK'nın 2 yıl daha görevinin uzatılmasına ilişkin tezkereye partisinin 'evet' oyu vermesine rağmen 'hayır' oyu verdi. Durmuş Yılmaz, 'hayır' oyu kullanmasıyla ilgili TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. İYİ Partili vekil, "Bu yöneticiye 2 yıl süreyle ülkenin kaderi teslim edilmemeli. Benim gerekçem budur. Ben İYİ Parti'de siyasete başladım, İYİ Parti'de siyaseti bitireceğim. Bir sıkıntı yok. Partim 'evet' oyu vermiş olabilir. Demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil. Eğer bunu yaparsak ilerleriz. Yapamazsak o zaman tek taraflı oluruz. Dolayısıyla bugünkü sıkıntıların devamını sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu vermişti.

suriye

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