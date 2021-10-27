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Tezkereye 'hayır' oyu veren İYİ Partili Yılmaz: Demokraside her şey mümkün
Tezkereye 'hayır' oyu veren İYİ Partili Yılmaz: Demokraside her şey mümkün
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Irak ve Suriye'de TSK'nın 2 yıl daha görevinin uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vermesine ilişkin... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T17:18+0300
2021-10-27T17:49+0300
politika
suriye
irak
hdp
durmuş yılmaz
milletvekili
akp
hayır
evet
tezkere
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Yılmaz, Irak ve Suriye'de TSK'nın 2 yıl daha görevinin uzatılmasına ilişkin tezkereye partisinin 'evet' oyu vermesine rağmen 'hayır' oyu verdi. Durmuş Yılmaz, 'hayır' oyu kullanmasıyla ilgili TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. İYİ Partili vekil, "Bu yöneticiye 2 yıl süreyle ülkenin kaderi teslim edilmemeli. Benim gerekçem budur. Ben İYİ Parti'de siyasete başladım, İYİ Parti'de siyaseti bitireceğim. Bir sıkıntı yok. Partim 'evet' oyu vermiş olabilir. Demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil. Eğer bunu yaparsak ilerleriz. Yapamazsak o zaman tek taraflı oluruz. Dolayısıyla bugünkü sıkıntıların devamını sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu vermişti.
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Tezkereye 'hayır' oyu veren İYİ Partili Yılmaz: Demokraside her şey mümkün

17:18 27.10.2021 (güncellendi: 17:49 27.10.2021)
© AA / Erhan Elaldı İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
 İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA / Erhan Elaldı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Irak ve Suriye'de TSK'nın 2 yıl daha görevinin uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vermesine ilişkin "Demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil" dedi.
Yılmaz, Irak ve Suriye'de TSK'nın 2 yıl daha görevinin uzatılmasına ilişkin tezkereye partisinin 'evet' oyu vermesine rağmen 'hayır' oyu verdi.
Durmuş Yılmaz, 'hayır' oyu kullanmasıyla ilgili TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı.
İYİ Partili vekil, "Bu yöneticiye 2 yıl süreyle ülkenin kaderi teslim edilmemeli. Benim gerekçem budur. Ben İYİ Parti'de siyasete başladım, İYİ Parti'de siyaseti bitireceğim. Bir sıkıntı yok. Partim 'evet' oyu vermiş olabilir. Demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil. Eğer bunu yaparsak ilerleriz. Yapamazsak o zaman tek taraflı oluruz. Dolayısıyla bugünkü sıkıntıların devamını sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu vermişti.
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