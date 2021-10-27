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Ticaret Bakanı Muş: 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yüzde 5.5, Türkiye ihracatı yüzde 9.8 arttı
Ticaret Bakanı Muş: 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yüzde 5.5, Türkiye ihracatı yüzde 9.8 arttı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ihracat rakamlarıyla ilgili eleştirilerini yanıtladı. Bakan Muş... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T16:47+0300
2021-10-27T16:47+0300
politika
türkiye
meral akşener
mehmet muş
iyi parti
ticaret bakanlığı
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Muş, 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5.5 artarken, Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 9.8 artış gösterdiğini belirtti.Bakan Muş, paylaşımında, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim. 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5.5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9.8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3.1 kat büyürken, Türkiye ihracatı 7.2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz ama hakikati asla! Bir de ekleme yapalım: 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 83.3'e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin, sevinin Sayın Akşener" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/aksener-partili-cumhurbaskanligi-sistemi-ulkemiz-icin-basli-basina-bir-milli-guvenlik-tehdididir-1050220093.html
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türkiye, meral akşener, mehmet muş, iyi parti, ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanı Muş: 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yüzde 5.5, Türkiye ihracatı yüzde 9.8 arttı

16:47 27.10.2021
© AAMehmet Muş
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ihracat rakamlarıyla ilgili eleştirilerini yanıtladı. Bakan Muş, "2000-2021 döneminde dünya ihracatı yüzde 5.5, Türkiye'de yüzde 9.8 arttı" dedi.
Muş, 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5.5 artarken, Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 9.8 artış gösterdiğini belirtti.
Bakan Muş, paylaşımında, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim. 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5.5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9.8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3.1 kat büyürken, Türkiye ihracatı 7.2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz ama hakikati asla! Bir de ekleme yapalım: 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 83.3'e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin, sevinin Sayın Akşener" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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