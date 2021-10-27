https://tr.sputniknews.com/20211027/ticaret-bakani-mus-2000-2021-doneminde-dunya-ihracati-yuzde-55-turkiye-ihracati-yuzde-98-artti-1050236067.html

Ticaret Bakanı Muş: 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yüzde 5.5, Türkiye ihracatı yüzde 9.8 arttı

Ticaret Bakanı Muş: 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yüzde 5.5, Türkiye ihracatı yüzde 9.8 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ihracat rakamlarıyla ilgili eleştirilerini yanıtladı. Bakan Muş... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T16:47+0300

2021-10-27T16:47+0300

2021-10-27T16:47+0300

politika

türkiye

meral akşener

mehmet muş

iyi parti

ticaret bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045113485_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_07c1d8c13e0a7e77abfc94915afb49d4.jpg

Muş, 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5.5 artarken, Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 9.8 artış gösterdiğini belirtti.Bakan Muş, paylaşımında, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim. 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5.5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9.8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3.1 kat büyürken, Türkiye ihracatı 7.2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz ama hakikati asla! Bir de ekleme yapalım: 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 83.3'e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin, sevinin Sayın Akşener" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/aksener-partili-cumhurbaskanligi-sistemi-ulkemiz-icin-basli-basina-bir-milli-guvenlik-tehdididir-1050220093.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, meral akşener, mehmet muş, iyi parti, ticaret bakanlığı