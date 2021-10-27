https://tr.sputniknews.com/20211027/tir-soforu-isyan-etti-emniyet-seridinden-gidenlere-hakkimi-helal-etmiyorum-1050225950.html

TIR şoförü isyan etti: 'Emniyet şeridinden gidenlere hakkımı helal etmiyorum'

TIR şoförü isyan etti: 'Emniyet şeridinden gidenlere hakkımı helal etmiyorum'

İstanbul'da yoğun trafikte emniyet şeridine kullanarak diğer araçları da tehlikeye düşüren sürücüler böyle görüntülendi. Emniyet şeridinden gidenlere tepki... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T13:31+0300

2021-10-27T13:31+0300

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türkiye

istanbul

trafik

emniyet şeridi

tir

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İstanbul Hadımköy - Esenyurt yolu üzerinde oluşan yoğun trafikte kaçmaya çalışan bazı sürücüler, emniyet şeridine girdi. Emniyet şeridini kullanan sürücüler, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bu duruma tepki gösteren bir tır şoförü ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Tır şoförü "Emniyet şeridinden gidenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

türkiye

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istanbul, trafik, emniyet şeridi, tir