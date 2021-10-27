https://tr.sputniknews.com/20211027/tmok-baskani-erdener-olimpiyatlarda-13-madalya-turkiye-icin-yeterli-degil-1050227781.html

TMOK Başkanı Erdener: Olimpiyatlarda 13 madalya Türkiye için yeterli değil

TMOK Başkanı Erdener: Olimpiyatlarda 13 madalya Türkiye için yeterli değil

TMOK Başkanı Uğur Erdener, "Ülkemiz, bugüne kadar yapılmış olan olimpiyat oyunları içerisinde en yüksek sayıda madalyayı Tokyo'da elde etti. Daha önemlisi ilk... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T13:58+0300

2021-10-27T13:58+0300

2021-10-27T14:01+0300

mete gazoz

spor

türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok)

madalya

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Türkiye'nin 13 madalya kazandığı Tokyo Olimpiyatları, milli okçu Mete Gazoz'un tarihi başarısı ve 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin açıklamalarda bulundu.Milli sporcuların Tokyo 2020'de 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya aldığını hatırlatan Erdener, "Ülkemiz, bugüne kadar yapılmış olan olimpiyat oyunları içerisinde en yüksek sayıda madalyayı Tokyo'da elde etti. Daha önemlisi 9 farklı spor dalında madalyaya ulaştık. Bu, yine bir başka bizim açımızdan başarı oldu. Yeni spor dalları bizim klasik madalya listemize eklendiler. Bu işin güzel ayrıntısı" diye konuştu.Türk okçuluğunun olimpiyat madalyası özlemini Mete Gazoz'un şampiyon olarak sonlandırdığını belirten Erdener, şöyle devam etti:‘Dünyada Mete'nin bu başarısı kabul gördü’Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten Erdener, Türkiye'nin okçuluktaki başarının tesadüf olmadığının altını çizdi:Erdener, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TMOK'un spora verdiği destekleri hiç kimsenin yadsıyamayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:‘Kafile büyüklüğümüz açısından konu sorgulanabilir’Türkiye'nin daha fazla olimpiyat madalyası kazanması gerektiğini ifade eden Erdener, "Olimpiyatlarda 13 madalya Türkiye için tabii ki yeterli değil. 85 milyon nüfusumuz var. Spora gerçekten ciddi emek veriyoruz. Sonucunu ne kadar alıyoruz? Bu tartışmaya çok açık" yanıtını verdi."Kafile büyüklüğümüz açısından da konu sorgulanabilir" diyen Erdener, 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin şunları söyledi:‘Mete dünya çapında rol model’Uğur Erdener, Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettiği şampiyonlukla Türk spor tarihine geçtiğine işaret ederek, "Mete'nin dünya çapında rol model olduğunu kabul etmeliyiz. Jestleriyle, mimikleriyle özellikle çocuklara güzel bir model oluşturuyor. Yetişme tarzıyla, azmiyle, yaşının çok ötesinde birikimiyle Mete farklı bir karakter, farklı bir sporcu profili. O nedenle Mete her şeye layık" görüşünü paylaştı.Dünya Okçuluk Federasyonu olarak okçuluğun daha iyi, daha heyecanlı, daha anlaşılabilir bir biçimde izlenmesine yönelik çok fazla düzenleme yaptıklarına değinen Erdener, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211004/mete-gazoz-altin-madalya-ile-ulkeme-donmekten-cok-mutluyum-1049508469.html

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mete gazoz, türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok), madalya