https://tr.sputniknews.com/20211027/turk-sanat-musikisi-sevenler-dernegindeki-sozlu-tartisma-silahli-kavgaya-donustu-2-olu-2-yarali--1050214302.html

Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’ndeki sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 2 yaralı

Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’ndeki sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 2 yaralı

Çorum’da bir dernekte çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T04:55+0300

2021-10-27T04:55+0300

2021-10-27T04:55+0300

türkiye

dernek

tartışma

silahlı kavga

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Yavruturna mahallesinde Esnafevler 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Dernekten yükselen silah sesleri üzerine vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada dernekte bulunan Cihan Kanbur olay yerinde yaşamını yitirirken, 16 yaşındaki Semih Özçelik, 39 yaşındaki Kadir Özlem ve 31 yaşındaki Muhammed Yücel ağır yaralandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Semih Özçelik hayatını kaybetti, diğer iki yaralanın ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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dernek, tartışma, silahlı kavga