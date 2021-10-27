https://tr.sputniknews.com/20211027/turkiyede-dijital-oyun-arastirmasi-harcamalar-yuzde-48-artti-en-fazla-oynanan-bulmaca-oldu-1050233393.html

Türkiye'de dijital oyun araştırması: Harcamalar yüzde 48 arttı, en fazla oynanan bulmaca oldu

Türkiye'de dijital oyun araştırması: Harcamalar yüzde 48 arttı, en fazla oynanan bulmaca oldu

Pandemi dönemiyle oyun oynama zamanı yüzde 69, harcamalar da yüzde 48 arttı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T16:00+0300

2021-10-27T16:00+0300

2021-10-27T16:04+0300

oyun

türkiye

bilgisayar

araştırma

bulmaca

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Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları araştırması 24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirildi.Katılımcıların yüzde 35’i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zamanın yüzde 69, oyunlara yapılan harcamaların ise yüzde 48 arttığı belirlendi.Katılımcıların yüzde 80’i aktif olarak dijital oyun oynarken, yüzde 53’ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de iletişim kuruyorlar.En fazla tercih edilen dijital oyun bulmaca olurken, katılımcıların amaçları her zaman bu platformlarda iyi vakit geçirmek yönünde.Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211017/13-yasindaki-ogrenciden-pandemide-arkadaslariyla-oynayamadigi-15-zeka-oyununu-dijitale-aktardi-1049895959.html

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oyun, bilgisayar, araştırma, bulmaca