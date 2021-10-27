Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211027/turkiyede-dijital-oyun-arastirmasi-harcamalar-yuzde-48-artti-en-fazla-oynanan-bulmaca-oldu-1050233393.html
Türkiye'de dijital oyun araştırması: Harcamalar yüzde 48 arttı, en fazla oynanan bulmaca oldu
Türkiye'de dijital oyun araştırması: Harcamalar yüzde 48 arttı, en fazla oynanan bulmaca oldu
Pandemi dönemiyle oyun oynama zamanı yüzde 69, harcamalar da yüzde 48 arttı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T16:00+0300
2021-10-27T16:00+0300
2021-10-27T16:04+0300
oyun
türkiye
bilgisayar
araştırma
bulmaca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103603/53/1036035346_0:387:7360:4527_1920x0_80_0_0_22d0efeec8157d8e62b827a51d8fd548.jpg
Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları araştırması 24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirildi.Katılımcıların yüzde 35’i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zamanın yüzde 69, oyunlara yapılan harcamaların ise yüzde 48 arttığı belirlendi.Katılımcıların yüzde 80’i aktif olarak dijital oyun oynarken, yüzde 53’ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de iletişim kuruyorlar.En fazla tercih edilen dijital oyun bulmaca olurken, katılımcıların amaçları her zaman bu platformlarda iyi vakit geçirmek yönünde.Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211017/13-yasindaki-ogrenciden-pandemide-arkadaslariyla-oynayamadigi-15-zeka-oyununu-dijitale-aktardi-1049895959.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103603/53/1036035346_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_30b4d6266e081f5adf10644e5e04d351.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
oyun, bilgisayar, araştırma, bulmaca
Türkiye'de dijital oyun araştırması: Harcamalar yüzde 48 arttı, en fazla oynanan bulmaca oldu 16:00 27.10.2021 (güncellendi: 16:04 27.10.2021)
Pandemi dönemiyle oyun oynama zamanı yüzde 69, harcamalar da yüzde 48 arttı.
Türkiye’nin
dijital oyun alışkanlıkları araştırması 24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirildi.
Katılımcıların yüzde 35’i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zamanın yüzde 69, oyunlara yapılan harcamaların ise yüzde 48 arttığı belirlendi.
Katılımcıların yüzde 80’i aktif olarak dijital oyun oynarken, yüzde 53’ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de
iletişim kuruyorlar.
En fazla tercih edilen dijital oyun
bulmaca olurken, katılımcıların amaçları her zaman bu platformlarda iyi vakit geçirmek yönünde.
Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor.