https://tr.sputniknews.com/20211027/turkiyede-yoksulluk-siniri-ilk-kez-10-bin-tl-seviyesinin-uzerine-cikti-1050219406.html
Türkiye'de yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL seviyesinin üzerine çıktı
Türkiye'de yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL seviyesinin üzerine çıktı
Türk-İş'in çalışmasına göre Ankara'da gıda fiyatları Ekim'de aylık yüzde 1,45, yıllık yüzde 24,61 arttı. Aynı çalışmaya göre Ekim ayında açlık sınırı 3.093,20... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T10:57+0300
2021-10-27T10:57+0300
2021-10-27T10:57+0300
ekonomi
türkiye
elektrik
enflasyon
türk-iş
ekonomik kriz
su
asgari ücret
gıda
fatura
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044921822_0:47:1001:610_1920x0_80_0_0_111f5382c9b39ef4125edc925e16a938.jpg
Türk-İş araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL oldu.Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.075,58 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.771,96 TL oldu.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas Ekim ayında da açılmaya devam etti. Buna göre asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki fark bu ay itibariyle 946 TL’ye ulaşmıştır.'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının ekim sonuçları, gıda maddeleri fiyatlarında artışın devam ettiğini ortaya koydu.Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,45 oranında artış gösterdi.Yılın ilk on ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 19,43 oranında gerçekleşti.Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,61oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,95 olarak hesaplandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044921822_62:0:937:656_1920x0_80_0_0_41d53f25da9277ffba4f890df13900f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, elektrik, enflasyon, türk-iş, ekonomik kriz, su, asgari ücret, gıda, fatura, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, kira
Türkiye'de yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL seviyesinin üzerine çıktı
Türk-İş'in çalışmasına göre Ankara'da gıda fiyatları Ekim'de aylık yüzde 1,45, yıllık yüzde 24,61 arttı. Aynı çalışmaya göre Ekim ayında açlık sınırı 3.093,20 TL, yoksulluk sınırı 10.075,58 TL oldu.
Türk-İş araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL oldu.
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.075,58 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.771,96 TL oldu.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas Ekim ayında da açılmaya devam etti. Buna göre asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki fark bu ay itibariyle 946 TL’ye ulaşmıştır.
'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının ekim sonuçları, gıda maddeleri fiyatlarında artışın devam ettiğini ortaya koydu.
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,45 oranında artış gösterdi.
Yılın ilk on ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 19,43 oranında gerçekleşti.
Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,61oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,95 olarak hesaplandı.