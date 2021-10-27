https://tr.sputniknews.com/20211027/turkiyede-yoksulluk-siniri-ilk-kez-10-bin-tl-seviyesinin-uzerine-cikti-1050219406.html

Türkiye'de yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL seviyesinin üzerine çıktı

Türkiye'de yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL seviyesinin üzerine çıktı

Türk-İş'in çalışmasına göre Ankara'da gıda fiyatları Ekim'de aylık yüzde 1,45, yıllık yüzde 24,61 arttı. Aynı çalışmaya göre Ekim ayında açlık sınırı 3.093,20... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T10:57+0300

2021-10-27T10:57+0300

2021-10-27T10:57+0300

ekonomi

türkiye

elektrik

enflasyon

türk-iş

ekonomik kriz

su

asgari ücret

gıda

fatura

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Türk-İş araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL oldu.Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.075,58 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.771,96 TL oldu.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas Ekim ayında da açılmaya devam etti. Buna göre asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki fark bu ay itibariyle 946 TL’ye ulaşmıştır.'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının ekim sonuçları, gıda maddeleri fiyatlarında artışın devam ettiğini ortaya koydu.Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,45 oranında artış gösterdi.Yılın ilk on ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 19,43 oranında gerçekleşti.Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,61oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,95 olarak hesaplandı.

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türkiye, elektrik, enflasyon, türk-iş, ekonomik kriz, su, asgari ücret, gıda, fatura, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, kira