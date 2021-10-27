https://tr.sputniknews.com/20211027/ukome-toplantisi-oncesi-ibb-ile-taksiciler-odasi-arasinda-itu-raporu-atismasi-1050244233.html

UKOME toplantısı öncesi İBB ile Taksiciler Odası arasında 'İTÜ raporu' atışması

UKOME toplantısı öncesi İBB ile Taksiciler Odası arasında 'İTÜ raporu' atışması

İstanbul’da kritik UKOME toplantısı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Taksiciler Odası temsilcileri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T21:10+0300

2021-10-27T21:10+0300

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akşam postasi

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taksi

radyo

taksici

ukome

taksiciler odası

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UKOME toplantısı öncesi İBB ile Taksiciler Odası arasında 'İTÜ raporu' atışması UKOME toplantısı öncesi İBB ile Taksiciler Odası arasında 'İTÜ raporu' atışması

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postas yayınında İTÜ tarafından hazırlanan raporla İstanbul’un yeni taksiye ihtiyacı olmadığının tespit edildiğini söyledi. İBB Ulaşımdan Sorumlu Meclis üyesi Mesut Kösedağı ise, “O rapor pandemi sırasında hazırlandı. Biz yenisini yine İTÜ’den aynı isimlere yaptırdık bu kez tam tersi sonuç çıktı. Ama onu söylemiyorlar” dedi.'İstanbul’da yeni taksiye ihtiyaç yok'Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu programda şunları ifade etti:Aksu, “En son 1998 yılında taksi plakaları verildi. O günden bu güne nüfus arttı. Taksiler yeterli mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:"İstanbul’da o günlerde raylı sistemin uzunluğu ne kadardı şimdi ne kadar oldu? Taksi müşterisi şuanda taksiyi kullanmıyor. Bütün halk toplu taşımayı kullanamadığı taksi kullanmak zorunda kalıyor."'Son rapor: Taksiler yüzde 90 dolu' İBB Ulaşımdan sorumlu Meclis üyesi Mesut Kösedağı ise şunları söyledi:

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2021

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