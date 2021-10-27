Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211027/ukrayna-el-yapimi-iha-ile-donetskteki-bir-petrol-terminaline-saldirdi-1050242684.html
Ukrayna, el yapımı İHA ile Donetsk’teki bir petrol terminaline saldırdı
Ukrayna, el yapımı İHA ile Donetsk’teki bir petrol terminaline saldırdı
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun el yapımı insansız hava aracı (İHA) ile Donetsk’teki... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T20:13+0300
2021-10-27T20:13+0300
dünya
rusya
donetsk
ukrayna
iha
donetsk halk cumhuriyeti
bombalı saldırı
insansız hava aracı (iha)
donetsk halk milisleri idaresi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1044255679_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_0c5ba42b9f531300b012ca381283d3a5.jpg
DHC’nin Minsk Güvenlik Alt Grubu’ndaki temsilcisi Aleksey Nikonorov, Ukrayna ordusunun, el yapımı patlayıcı cihazını taşıyan bir İHA ile petrol terminaline saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.İHA’nın akaryakıt depolama tanklarından birinin üzerine düştüğünü anlatan Nikonorov, “Lakin, belli bir saatte patlamaya programlanan bomba ancak etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında infilak etti” ifadesini kullandı.Nikonorov, “Patlamada yaralanan olmadı, büyük hasar meydana gelmedi” diye kaydetti.Saldırıda kullanılan İHA’nın enkazını görüntüleyen Donetsk medyası, görüntülere yönelik analiz temelinde aracın el yapımı olduğunu ileri sürdü.
rusya
donetsk
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1044255679_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_4988bb89d15e21e60df441579c13d172.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, donetsk, ukrayna, iha, donetsk halk cumhuriyeti, bombalı saldırı, insansız hava aracı (iha), donetsk halk milisleri idaresi

Ukrayna, el yapımı İHA ile Donetsk’teki bir petrol terminaline saldırdı

20:13 27.10.2021
© REUTERS / OLEKSANDR KLYMENKODonetsk yakınlarındaki Ukrayna askerleri
Donetsk yakınlarındaki Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / OLEKSANDR KLYMENKO
Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun el yapımı insansız hava aracı (İHA) ile Donetsk’teki bir petrol terminaline düzenlediği saldırının başarısız olduğunu belirtti.
DHC’nin Minsk Güvenlik Alt Grubu’ndaki temsilcisi Aleksey Nikonorov, Ukrayna ordusunun, el yapımı patlayıcı cihazını taşıyan bir İHA ile petrol terminaline saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
İHA’nın akaryakıt depolama tanklarından birinin üzerine düştüğünü anlatan Nikonorov, “Lakin, belli bir saatte patlamaya programlanan bomba ancak etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında infilak etti” ifadesini kullandı.
Nikonorov, “Patlamada yaralanan olmadı, büyük hasar meydana gelmedi” diye kaydetti.
Saldırıda kullanılan İHA’nın enkazını görüntüleyen Donetsk medyası, görüntülere yönelik analiz temelinde aracın el yapımı olduğunu ileri sürdü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:52İzmir'de ambulans görevlileri hakkında suç duyurusu: 'Eşimi sedyeden düşürüp gizlediler'
20:45İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
20:41ABD, cinsiyet tanımında X yazan ilk pasaportu verdi
20:39ABD'li ilaç firması, Kovid-19 ilacının patentini BM kuruluşu ile paylaşacak
20:33Sağlık Bakanı Koca: Dr. Rümeysa arkadaşımızın 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır
20:16İspanya'da evini yüksek bedelle kiraya veren ev sahibine 9 bin euro ceza
20:13Ukrayna, el yapımı İHA ile Donetsk’teki bir petrol terminaline saldırdı
20:08Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Elmas ile bir araya geldi
20:08İngiltere ordusunda 'taciz' raporu: Kadın askerlerin yüzde 22’si cinsel tacize uğruyor
20:06Rüşvet alırken suçüstü yakalan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli memur tutuklandı
19:53İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
19:47Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
19:46Akşener: Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik
19:34Taliban, Afganistan'da nüfus sayımı yapmayı planlıyor
19:33Güncel koronavirüs verileri açıklandı: 26 bin 896 yeni vaka, 210 can kaybı
19:32ABD'de bomba ihbarı: Yollar kapatıldı
19:30İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nükleer anlaşma müzakerelerine Viyana'da başlamak istemiyoruz
19:22Lavrov: Donbass'ta Türk SİHA'larının kullanıldığına dair bilgiyi inceliyoruz
19:17Diyanet açıkladı: 'Çay alımları için yanlışlıkla alkollü içecekler kodu seçildi'
19:14IMF'den ekonomik görünümdeki aşağı yönlü risklere karşı uyarı