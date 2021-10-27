https://tr.sputniknews.com/20211027/ukrayna-el-yapimi-iha-ile-donetskteki-bir-petrol-terminaline-saldirdi-1050242684.html
Ukrayna, el yapımı İHA ile Donetsk’teki bir petrol terminaline saldırdı
Ukrayna, el yapımı İHA ile Donetsk’teki bir petrol terminaline saldırdı
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun el yapımı insansız hava aracı (İHA) ile Donetsk’teki... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T20:13+0300
2021-10-27T20:13+0300
2021-10-27T20:13+0300
dünya
rusya
donetsk
ukrayna
iha
donetsk halk cumhuriyeti
bombalı saldırı
insansız hava aracı (iha)
donetsk halk milisleri idaresi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1044255679_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_0c5ba42b9f531300b012ca381283d3a5.jpg
DHC’nin Minsk Güvenlik Alt Grubu’ndaki temsilcisi Aleksey Nikonorov, Ukrayna ordusunun, el yapımı patlayıcı cihazını taşıyan bir İHA ile petrol terminaline saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.İHA’nın akaryakıt depolama tanklarından birinin üzerine düştüğünü anlatan Nikonorov, “Lakin, belli bir saatte patlamaya programlanan bomba ancak etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında infilak etti” ifadesini kullandı.Nikonorov, “Patlamada yaralanan olmadı, büyük hasar meydana gelmedi” diye kaydetti.Saldırıda kullanılan İHA’nın enkazını görüntüleyen Donetsk medyası, görüntülere yönelik analiz temelinde aracın el yapımı olduğunu ileri sürdü.
rusya
donetsk
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1044255679_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_4988bb89d15e21e60df441579c13d172.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, donetsk, ukrayna, iha, donetsk halk cumhuriyeti, bombalı saldırı, insansız hava aracı (iha), donetsk halk milisleri idaresi
Ukrayna, el yapımı İHA ile Donetsk’teki bir petrol terminaline saldırdı
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun el yapımı insansız hava aracı (İHA) ile Donetsk’teki bir petrol terminaline düzenlediği saldırının başarısız olduğunu belirtti.
DHC’nin Minsk Güvenlik Alt Grubu’ndaki temsilcisi Aleksey Nikonorov, Ukrayna ordusunun, el yapımı patlayıcı cihazını taşıyan bir İHA ile petrol terminaline saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
İHA’nın akaryakıt depolama tanklarından birinin üzerine düştüğünü anlatan Nikonorov, “Lakin, belli bir saatte patlamaya programlanan bomba ancak etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında infilak etti” ifadesini kullandı.
Nikonorov, “Patlamada yaralanan olmadı, büyük hasar meydana gelmedi” diye kaydetti.
Saldırıda kullanılan İHA’nın enkazını görüntüleyen Donetsk medyası, görüntülere yönelik analiz temelinde aracın el yapımı olduğunu ileri sürdü.