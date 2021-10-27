https://tr.sputniknews.com/20211027/ukrayna-el-yapimi-iha-ile-donetskteki-bir-petrol-terminaline-saldirdi-1050242684.html

Ukrayna, el yapımı İHA ile Donetsk’teki bir petrol terminaline saldırdı

Ukrayna, el yapımı İHA ile Donetsk’teki bir petrol terminaline saldırdı

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun el yapımı insansız hava aracı (İHA) ile Donetsk’teki... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T20:13+0300

2021-10-27T20:13+0300

2021-10-27T20:13+0300

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donetsk halk cumhuriyeti

bombalı saldırı

insansız hava aracı (iha)

donetsk halk milisleri idaresi

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DHC’nin Minsk Güvenlik Alt Grubu’ndaki temsilcisi Aleksey Nikonorov, Ukrayna ordusunun, el yapımı patlayıcı cihazını taşıyan bir İHA ile petrol terminaline saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.İHA’nın akaryakıt depolama tanklarından birinin üzerine düştüğünü anlatan Nikonorov, “Lakin, belli bir saatte patlamaya programlanan bomba ancak etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında infilak etti” ifadesini kullandı.Nikonorov, “Patlamada yaralanan olmadı, büyük hasar meydana gelmedi” diye kaydetti.Saldırıda kullanılan İHA’nın enkazını görüntüleyen Donetsk medyası, görüntülere yönelik analiz temelinde aracın el yapımı olduğunu ileri sürdü.

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rusya, donetsk, ukrayna, iha, donetsk halk cumhuriyeti, bombalı saldırı, insansız hava aracı (iha), donetsk halk milisleri idaresi