https://tr.sputniknews.com/20211027/ukraynadan-almanyanin-kuzey-akim-2ye-sertifika-verilmesi-abye-tehdit-degil-aciklamasina-tepki-1050227299.html
Ukrayna'dan Almanya'nın 'Kuzey Akım-2'ye sertifika verilmesi AB'ye tehdit değil' açıklamasına tepki
Ukrayna'dan Almanya'nın 'Kuzey Akım-2'ye sertifika verilmesi AB'ye tehdit değil' açıklamasına tepki
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya'nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını sertifikalandırmanın AB'ye yönelik tehdit teşkil etmediği yönündeki... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T13:53+0300
2021-10-27T13:53+0300
2021-10-27T13:56+0300
dünya
ukrayna
almanya
doğalgaz boru hattı
avrupa birliği
kuzey akım-2
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına sertifikanın verilmesi süreci kapsamında, sevkiyat güvenliği analizinin tamamladığı ve ilgili raporu bugün Federal Ağ Ajansı'na sunulacağını açıklamasına tepki gösterdi.Bakanlık, kararın Avrupa Birliği'ne (AB) tehdit oluşturmadığı sonucuna vardıklarını bildirmişti.Kuleba, düzenlediği basın toplantısında, "Öfkeliyiz, (devlete ait doğalgaz şirketi) Naftogaz, konuyla ilgili tutumunu halihazırda dile getirmişti. Alman ortaklarımıza tutumumuzu ileteceğiz ve onlarla, Kuzey Akım-2 ile ilgili kararların dikkatli analiz ve çalışma yapılmadan aceleye getirilmesinin önüne geçmek için birlikte çalışacağız" dedi.Kuleba, Kiev'in Kuzey Akım-2'nin faaliyete geçmesine direnme çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.Geçen ay Rus doğalgaz devi Gazprom, Kuzey Akım-2 boru hattının tamamlandığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html
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ukrayna, almanya, doğalgaz boru hattı, avrupa birliği, kuzey akım-2, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna'dan Almanya'nın 'Kuzey Akım-2'ye sertifika verilmesi AB'ye tehdit değil' açıklamasına tepki
13:53 27.10.2021 (güncellendi: 13:56 27.10.2021)
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya'nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını sertifikalandırmanın AB'ye yönelik tehdit teşkil etmediği yönündeki açıklamasına tepki göstererek açıklama karşısında 'öfekli' olduklarını belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına sertifikanın verilmesi süreci kapsamında, sevkiyat güvenliği analizinin tamamladığı ve ilgili raporu bugün Federal Ağ Ajansı'na sunulacağını açıklamasına tepki gösterdi.
Kuleba, düzenlediği basın toplantısında, "Öfkeliyiz, (devlete ait doğalgaz şirketi) Naftogaz, konuyla ilgili tutumunu halihazırda dile getirmişti. Alman ortaklarımıza tutumumuzu ileteceğiz ve onlarla, Kuzey Akım-2 ile ilgili kararların dikkatli analiz ve çalışma yapılmadan aceleye getirilmesinin önüne geçmek için birlikte çalışacağız" dedi.
Kuleba, Kiev'in Kuzey Akım-2'nin faaliyete geçmesine direnme çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.
Geçen ay Rus doğalgaz devi Gazprom, Kuzey Akım-2 boru hattının tamamlandığını duyurmuştu.