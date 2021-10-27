https://tr.sputniknews.com/20211027/ukraynadan-almanyanin-kuzey-akim-2ye-sertifika-verilmesi-abye-tehdit-degil-aciklamasina-tepki-1050227299.html

Ukrayna'dan Almanya'nın 'Kuzey Akım-2'ye sertifika verilmesi AB'ye tehdit değil' açıklamasına tepki

Ukrayna'dan Almanya'nın 'Kuzey Akım-2'ye sertifika verilmesi AB'ye tehdit değil' açıklamasına tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya'nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını sertifikalandırmanın AB'ye yönelik tehdit teşkil etmediği yönündeki... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T13:53+0300

2021-10-27T13:53+0300

2021-10-27T13:56+0300

dünya

ukrayna

almanya

doğalgaz boru hattı

avrupa birliği

kuzey akım-2

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1042903281_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_5332b4d6affc56be79217d90c0586b1a.jpg

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına sertifikanın verilmesi süreci kapsamında, sevkiyat güvenliği analizinin tamamladığı ve ilgili raporu bugün Federal Ağ Ajansı'na sunulacağını açıklamasına tepki gösterdi.Bakanlık, kararın Avrupa Birliği'ne (AB) tehdit oluşturmadığı sonucuna vardıklarını bildirmişti.Kuleba, düzenlediği basın toplantısında, "Öfkeliyiz, (devlete ait doğalgaz şirketi) Naftogaz, konuyla ilgili tutumunu halihazırda dile getirmişti. Alman ortaklarımıza tutumumuzu ileteceğiz ve onlarla, Kuzey Akım-2 ile ilgili kararların dikkatli analiz ve çalışma yapılmadan aceleye getirilmesinin önüne geçmek için birlikte çalışacağız" dedi.Kuleba, Kiev'in Kuzey Akım-2'nin faaliyete geçmesine direnme çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.Geçen ay Rus doğalgaz devi Gazprom, Kuzey Akım-2 boru hattının tamamlandığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html

ukrayna

almanya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, almanya, doğalgaz boru hattı, avrupa birliği, kuzey akım-2, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba