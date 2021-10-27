https://tr.sputniknews.com/20211027/ust-gecit-isteyen-vatandaslar-eylem-yapip-yolu-kapatti-1050220437.html

Üst geçit isteyen vatandaşlar eylem yapıp, yolu kapattı

Üst geçit isteyen vatandaşlar eylem yapıp, yolu kapattı

Gaziantep'te sık sık kazaların yaşandığı belirtilen bölgeye üst geçit isteyen mahalleli, eylem yapıp, yolu ulaşıma kapattı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T11:22+0300

2021-10-27T11:22+0300

2021-10-27T11:22+0300

yaşam

trafik

gaziantep

trafik kazası

üst geçit

yaya geçidi

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Gaziantep'te, Alpaslan Mahallesi’nde oturanlar, trafik kazalarının sık yaşandığı yola üst geçit yapılması için sabah saatlerinde eylem yaptı.Öğrencilerin okula gitmek için bu yolu kullandığını belirten mahalleli, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.Farklı okullarda okuyan öğrenciler ve velileri "Üst geçit istiyoruz" sloganları atarak kısa süreliğine yolu kapattı.Mahalle muhtarı Ali Köseoğlu, konu hakkında yetkililerle görüştüğünü ve kısa süre içerisinde bölgeye üst geçit yapılacağını ifade etti. Eylem nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.Mahallelinin eylemini sonlandırmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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