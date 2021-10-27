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Üst geçit isteyen vatandaşlar eylem yapıp, yolu kapattı
Üst geçit isteyen vatandaşlar eylem yapıp, yolu kapattı
Gaziantep'te sık sık kazaların yaşandığı belirtilen bölgeye üst geçit isteyen mahalleli, eylem yapıp, yolu ulaşıma kapattı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T11:22+0300
2021-10-27T11:22+0300
yaşam
trafik
gaziantep
trafik kazası
üst geçit
yaya geçidi
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Gaziantep'te, Alpaslan Mahallesi’nde oturanlar, trafik kazalarının sık yaşandığı yola üst geçit yapılması için sabah saatlerinde eylem yaptı.Öğrencilerin okula gitmek için bu yolu kullandığını belirten mahalleli, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.Farklı okullarda okuyan öğrenciler ve velileri "Üst geçit istiyoruz" sloganları atarak kısa süreliğine yolu kapattı.Mahalle muhtarı Ali Köseoğlu, konu hakkında yetkililerle görüştüğünü ve kısa süre içerisinde bölgeye üst geçit yapılacağını ifade etti. Eylem nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.Mahallelinin eylemini sonlandırmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
https://tr.sputniknews.com/20211026/navigasyonda-arac-yerine-yaya-yolunu-secti-otomobili-merdivende-asili-kaldi-1050193584.html
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trafik, gaziantep, trafik kazası, üst geçit, yaya geçidi

Üst geçit isteyen vatandaşlar eylem yapıp, yolu kapattı

11:22 27.10.2021
© DHA Gaziantep'te üst geçit isteyen vatandaşlar yolu kapattı
Gaziantep'te üst geçit isteyen vatandaşlar yolu kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© DHA
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Gaziantep'te sık sık kazaların yaşandığı belirtilen bölgeye üst geçit isteyen mahalleli, eylem yapıp, yolu ulaşıma kapattı.
Gaziantep'te, Alpaslan Mahallesi’nde oturanlar, trafik kazalarının sık yaşandığı yola üst geçit yapılması için sabah saatlerinde eylem yaptı.
Öğrencilerin okula gitmek için bu yolu kullandığını belirten mahalleli, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.
Farklı okullarda okuyan öğrenciler ve velileri "Üst geçit istiyoruz" sloganları atarak kısa süreliğine yolu kapattı.
Mahalle muhtarı Ali Köseoğlu, konu hakkında yetkililerle görüştüğünü ve kısa süre içerisinde bölgeye üst geçit yapılacağını ifade etti. Eylem nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Mahallelinin eylemini sonlandırmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
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