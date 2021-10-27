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Venezüella'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
Venezüella'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını ve tüm işletme ve kurumların 1 Kasım'dan itibaren önümüzdeki 2 ay... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T09:17+0300
2021-10-27T09:17+0300
koronavirüs
nicolas maduro
venezüella
kısıtlama
koronavirüs
kovid-19
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.Maduro, televizyon konuşmasında "Önümüzdeki 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren, tüm kasım ve aralık ayı boyunca kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda serbest ve aktif bir aşamaya giriyoruz" dedi.Venezüella halkına hijyen tedbirlerine dikkat etme çağrısı yapan Maduro, ayrıca aşı olma çağrısını da yineledi.Geçen günlerde ülkede okulların yeniden yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırılmıştı.Ülkede salgının başından bu yana Kovid-19 kaynaklı 4 bin 882 can kaybı ve 400 binden fazla vaka tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210923/maduro-aralik-ayina-kadar-venezuella-halkinin-yuzde-80-ila-90inin-asi-olacagina-inaniyorum-1049166892.html
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nicolas maduro, venezüella, kısıtlama, koronavirüs, kovid-19

Venezüella'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

09:17 27.10.2021
© SputnikVenezüella - koronavirüs
Venezüella - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Sputnik
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını ve tüm işletme ve kurumların 1 Kasım'dan itibaren önümüzdeki 2 ay boyunca faaliyet göstermesine izin verildiğini duyurdu.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.
Maduro, televizyon konuşmasında "Önümüzdeki 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren, tüm kasım ve aralık ayı boyunca kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda serbest ve aktif bir aşamaya giriyoruz" dedi.
Venezüella halkına hijyen tedbirlerine dikkat etme çağrısı yapan Maduro, ayrıca aşı olma çağrısını da yineledi.
Geçen günlerde ülkede okulların yeniden yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırılmıştı.
Ülkede salgının başından bu yana Kovid-19 kaynaklı 4 bin 882 can kaybı ve 400 binden fazla vaka tespit edildi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
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