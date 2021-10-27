https://tr.sputniknews.com/20211027/venezuellada-kovid-19-kisitlamalari-kaldirildi-1050216594.html

Venezüella'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Venezüella'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını ve tüm işletme ve kurumların 1 Kasım'dan itibaren önümüzdeki 2 ay... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T09:17+0300

2021-10-27T09:17+0300

2021-10-27T09:17+0300

koronavirüs

nicolas maduro

venezüella

kısıtlama

koronavirüs

kovid-19

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.Maduro, televizyon konuşmasında "Önümüzdeki 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren, tüm kasım ve aralık ayı boyunca kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda serbest ve aktif bir aşamaya giriyoruz" dedi.Venezüella halkına hijyen tedbirlerine dikkat etme çağrısı yapan Maduro, ayrıca aşı olma çağrısını da yineledi.Geçen günlerde ülkede okulların yeniden yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırılmıştı.Ülkede salgının başından bu yana Kovid-19 kaynaklı 4 bin 882 can kaybı ve 400 binden fazla vaka tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210923/maduro-aralik-ayina-kadar-venezuella-halkinin-yuzde-80-ila-90inin-asi-olacagina-inaniyorum-1049166892.html

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nicolas maduro, venezüella, kısıtlama, koronavirüs, kovid-19