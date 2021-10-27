Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA: Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211027/whatsapp-1-kasimdan-itibaren-binlerce-telefonda-kullanilamayacak-1050236427.html
WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren binlerce telefonda kullanılamayacak
WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren binlerce telefonda kullanılamayacak
WhatsApp uygulamasının 1 Kasım'dan itibaren bazı telefonlarda artık kullanılamayacağı açıklandı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T16:57+0300
2021-10-27T16:57+0300
yaşam
akıllı telefon
whatsapp
görüşme
mesaj
telefon görüşmesi
destek
telefon
uygulama
sesli mesaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103086/46/1030864663_0:315:3500:2284_1920x0_80_0_0_e6eed10de6a09958d9c7435f206473c6.jpg
Son yılların en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım’dan itibaren artık bazı telefonlarda desteklenmeyecek. Whatsapp'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, uygulamanın Android için OS 4.1, iPhone için ise IOS 10 ve üzerini kapsayan sistemde kullanılabileceği açıklandı.Hangi telefonlarda artık Whatsapp kullanılamayacak?iPhone SE (2016), iPhone 6s ve 6s Plus kullanıcıları, iOS 9 sistemini iOS 10’a yükseltirlerse uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler. Android sisteme sahip olan Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2, LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q, ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo, Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2, Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc modellerinde ise artık Whatsapp uygulaması desteklenmeyecek.Whatsapp’ı desteklemeyen telefona sahip olan kişiler ne yapabilir?1 Kasım’dan itibaren Whatsapp’ı kullanamayacak olan telefonlara sahip kişiler için bazı alternatifler mevcut. Sohbet geçmişini kaybetmek istemeyenler, Whatsapp görüşmelerini Google Drive veya iCloud hesaplarına yedekleyebilir veya kendilerine mail göndererek saklayabilir.
https://tr.sputniknews.com/20211006/facebook-instagram-ve-whatsapp-gibi-sosyal-medya-tekellesmesi-de-coker-mi-1049564483.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103086/46/1030864663_388:0:3500:2334_1920x0_80_0_0_b91719b95abccd64c3b477667cd44a90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akıllı telefon, whatsapp, görüşme, mesaj, telefon görüşmesi, destek, telefon, uygulama, sesli mesaj, güncelleme

WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren binlerce telefonda kullanılamayacak

16:57 27.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
WhatsApp uygulamasının 1 Kasım'dan itibaren bazı telefonlarda artık kullanılamayacağı açıklandı.
Son yılların en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım’dan itibaren artık bazı telefonlarda desteklenmeyecek.
Whatsapp'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, uygulamanın Android için OS 4.1, iPhone için ise IOS 10 ve üzerini kapsayan sistemde kullanılabileceği açıklandı.

Hangi telefonlarda artık Whatsapp kullanılamayacak?

iPhone SE (2016), iPhone 6s ve 6s Plus kullanıcıları, iOS 9 sistemini iOS 10’a yükseltirlerse uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler.
Android sisteme sahip olan Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2, LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q, ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo, Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2, Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc modellerinde ise artık Whatsapp uygulaması desteklenmeyecek.

Whatsapp’ı desteklemeyen telefona sahip olan kişiler ne yapabilir?

1 Kasım’dan itibaren Whatsapp’ı kullanamayacak olan telefonlara sahip kişiler için bazı alternatifler mevcut. Sohbet geçmişini kaybetmek istemeyenler, Whatsapp görüşmelerini Google Drive veya iCloud hesaplarına yedekleyebilir veya kendilerine mail göndererek saklayabilir.
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
GÖRÜŞ
Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya tekelleşmesi de çöker mi?
6 Ekim, 09:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:49Moskova’ya gitmek için havalanan Mısır uçağı, tehdit mesajı nedeniyle geri döndü
17:44Dosyası kapatılan eski askeri hakim 'gizli örgüt' şemasından çıktı
17:38Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı
17:27AB'nin en üst mahkemesinden 'yargı bağımsızlığına müdahale eden' Polonya'ya günde 1 milyon euro ceza
17:25Esenboğa Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
17:21Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da bulunamıyor
17:18Tezkereye 'hayır' oyu veren İYİ Partili Yılmaz: Demokraside her şey mümkün
17:14İsrail'den Batı Şeria'da 3 binden fazla konut inşasına onay
17:10Norveçli rektörden hediyeler alan Lavrov: Bu su için mi, viski için mi?
17:06Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu
17:03Galatasaray'a özel kozmetik ürünleri satışta: '1905 vücut spreyi, Lion duş jeli'
16:59Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu vuran kişi tutuklandı
16:57WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren binlerce telefonda kullanılamayacak
16:47Ticaret Bakanı Muş: 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yüzde 5.5, Türkiye ihracatı yüzde 9.8 arttı
16:45Gazeteci Deniz Yücel, PEN'in Almanya başkanlığına seçildi
16:43MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:42Rusya’da hükümet, şarap üreticileriyle ilgili denetimi yıl sonuna kadar erteledi
16:39100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi
16:35Benzine 25 kuruş indirim
16:30Jeff Bezos'un mega yatı Gökova Körfezi'nde