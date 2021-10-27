https://tr.sputniknews.com/20211027/yoksulluk-siniri-ilk-kez-10-bin-lirayi-gecti-1050227430.html

Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin lirayı geçti

Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin lirayı geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) raporuna göre, dört kişilik ailenin bir aylık zorunlu harcaması ilk kez bu ay 10 bin lirayı geçti. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T13:57+0300

2021-10-27T13:57+0300

2021-10-27T13:57+0300

ekonomi

türk-iş

asgari ücret

açlık sınırı

yoksulluk sınırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044833169_0:60:1201:735_1920x0_80_0_0_1867085642834a917c6d88e33b27cd8e.jpg

Türk-İş tarafından 34 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan, “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucu yayımlandı. Buna göre; Raporda, "Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 44 TL, geçen yıla göre 611 TL artmıştır. Yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık144 TL ve yıllık 1.990 TL tutarında artmıştır. Zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gerekenharcama tutarı ilk defa bu ay 10 bin TL’yi geçmiştir." denildi. TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim ise Ekim 2021 itibariyle şu şekilde gelişti: Türk-İş'den yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:"Gelir yokluğu veya yetersizliği, hanede yaşanan yoksulluğunun temel nedeni olarak kabul edilmelidir. Artan mal ve hizmet fiyatları karşısında gelir düzeyi yetersiz kalmaktadır. Yetersiz gelir düzeyi, yaşamı sürdürebilmek için zorunlu hale gelen tasarrufun gıda harcamasından yapılmasını da beraberinde getirmektedir.Diğer bir ifadeyle, yoksullaşma açlık şartlarında yaşama riskine de yol açmaktadır. Bu durumda sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme değil ‘karnını doyurma’ ön plana çıkmaktadır. Buna rağmen, dar ve sabit gelirli kesimlerin büyük bir bölümünün elde ettiği gelir ağırlıklı olarak temel gıda maddelerine harcanmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artışın satın alma gücündeki azalma ile birlikte ele alınması bu yönüyle isabetli bir yaklaşım olacaktır."'Makas açılıyor'"2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret açlık sınırının altındadır ve her geçen gün aradaki makas açılmaktadır. Asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki fark bu ay itibariyle 946 TL’ye ulaşmıştır. Olması gereken gelir ile yapılmak gereken harcama arasındaki farkın yılsonunda yeniden belirlenecek asgari ücret tespitiyle kısmen ortadan kaldırılması da sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturmayacaktır. Gelir yetersizliği nedeniyle kullanılan ihtiyaç kredisi ve artan kredi kartı borcu çalışanları içinden çıkılmaz bir batağa sürüklemiştir.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türk-iş, asgari ücret, açlık sınırı, yoksulluk sınırı