https://tr.sputniknews.com/20211027/zanli-dava-sirasinda-miyavlayinca-durusma-ertelendi-1050228355.html

Zanlı dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi

Zanlı dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi

Arjantin’de İsrailli Gilad Gil Pereg’in, çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlaması üzerine davanın yargıcı duruşmaya ileri bir tarihe erteleme kararı aldı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T14:16+0300

2021-10-27T14:16+0300

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yaşam

israil

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katil

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Arjantin'in Mendoza eyaletinde yaşayan İsrail asıllı Gil Pereg, 2019 yılında annesini ve teyzesini katletme suçundan yargılandığı davada hakim karşısında çıktı.39 yaşındaki Pereg, yargıç Laura Guajardo'nun “Bay Gil Pereg, adınız bu mu?” sorusuna “miyav” cevabını verdi. Yanıtın üzerine yargıç, Pereg'i düzgün davranması gerektiği konusunda uyardı.Ancak zanlı, yapılan tüm uyarılara rağmen miyavlamaya devam edince güvenlik görevlileri tarafından duruşmanın görüldüğü salondan zor kullanılarak çıkarıldı.Müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada zanlının avukatı, Pereg'in 2019 yılında psikiyatrist tarafından muayene edildiğini ve akli dengesinin yerinde olmadığının teşhis edildiğini belirtti. Avukat, Pereg'in beraatini talep etti.Duruşma, yargıç Guajardo'nun kararıyla ileri bir tarihe ertelendi.

https://tr.sputniknews.com/20211027/dunyanin-eski-cinayet-vakasi-bin-300-yil-sonra-cozuldu-1050211114.html

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