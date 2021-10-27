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Zanlı dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi
Zanlı dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi
Arjantin’de İsrailli Gilad Gil Pereg’in, çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlaması üzerine davanın yargıcı duruşmaya ileri bir tarihe erteleme kararı aldı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:16+0300
2021-10-27T14:54+0300
yaşam
israil
arjantin
kedi
mahkeme
hakim
dava
karar
duruşma
katil
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Arjantin'in Mendoza eyaletinde yaşayan İsrail asıllı Gil Pereg, 2019 yılında annesini ve teyzesini katletme suçundan yargılandığı davada hakim karşısında çıktı.39 yaşındaki Pereg, yargıç Laura Guajardo'nun “Bay Gil Pereg, adınız bu mu?” sorusuna “miyav” cevabını verdi. Yanıtın üzerine yargıç, Pereg'i düzgün davranması gerektiği konusunda uyardı.Ancak zanlı, yapılan tüm uyarılara rağmen miyavlamaya devam edince güvenlik görevlileri tarafından duruşmanın görüldüğü salondan zor kullanılarak çıkarıldı.Müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada zanlının avukatı, Pereg'in 2019 yılında psikiyatrist tarafından muayene edildiğini ve akli dengesinin yerinde olmadığının teşhis edildiğini belirtti. Avukat, Pereg'in beraatini talep etti.Duruşma, yargıç Guajardo'nun kararıyla ileri bir tarihe ertelendi.
https://tr.sputniknews.com/20211027/dunyanin-eski-cinayet-vakasi-bin-300-yil-sonra-cozuldu-1050211114.html
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israil, arjantin, kedi, mahkeme, hakim, dava, karar, duruşma, katil, kedi miyav miyav

Zanlı dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi

14:16 27.10.2021 (güncellendi: 14:54 27.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterKatil zanlısı dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi
Katil zanlısı dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Arjantin’de İsrailli Gilad Gil Pereg’in, çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlaması üzerine davanın yargıcı duruşmaya ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Israrlara rağmen miyavlamaktan vazgeçmeyen Pereg, annesini ve teyzesini öldürmekten yargılanıyor.
Arjantin'in Mendoza eyaletinde yaşayan İsrail asıllı Gil Pereg, 2019 yılında annesini ve teyzesini katletme suçundan yargılandığı davada hakim karşısında çıktı.
39 yaşındaki Pereg, yargıç Laura Guajardo'nun “Bay Gil Pereg, adınız bu mu?” sorusuna “miyav” cevabını verdi. Yanıtın üzerine yargıç, Pereg'i düzgün davranması gerektiği konusunda uyardı.
Ancak zanlı, yapılan tüm uyarılara rağmen miyavlamaya devam edince güvenlik görevlileri tarafından duruşmanın görüldüğü salondan zor kullanılarak çıkarıldı.
Müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada zanlının avukatı, Pereg'in 2019 yılında psikiyatrist tarafından muayene edildiğini ve akli dengesinin yerinde olmadığının teşhis edildiğini belirtti. Avukat, Pereg'in beraatini talep etti.
Duruşma, yargıç Guajardo'nun kararıyla ileri bir tarihe ertelendi.
Dünyanın eski cinayet vakası bin 300 yıl sonra çözüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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Dünyanın eski cinayet vakası bin 300 yıl sonra çözüldü
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